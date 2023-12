بازیگر شخصیت Raul Menendez از بازی Black Ops 2 درگذشت

متاسفانه با خبر شدیم که کامار دی لوس رِیِس (Kamar de los Reyes)، بازیگر شخصیت رائول منندز (Raul Menendez) در بازی Call of Duty: Black Ops 2 پس از مبارزه با بیماری سرطان در سن ۵۶ سالگی درگذشت.

رائول منندز یکی از نمادین‌ترین شخصیت‌های شرور در سری Call of Duty و بخش مهمی از خط داستانی سری Black Ops بود. این شخصیت در یکی از ماموریت‌های Black Ops 2 نیز قابل بازی بود. با این وجود، اما عملکرد این شخصیت او را تبدیل به یک شخصیت منفی کاریزماتیک و دوست‌داشتنی کرد که بازیکنان بسیاری به آن علاقه‌مند شدند.

کامار دی لوس رِیِس علاوه بر رائول منندز نقش‌های دیگری را نیز انجام داده است. از دیگر آثار او می‌توان به بازی در نقش آنتونیو وگا در سریال One Life to Live و همچنین حضور در سریال‌های دیگر اشاره کرد. با گذشت بیش از یک دهه از انتشار بازی Call of Duty: Black Ops 2، بازی او در نقش منفی رائول منندز به اندازه‌ای برای طرفداران این سری برجسته شد که آن‌ها در رسانه‌های اجتماعی بازی بی‌عیب و نقص او را به یاد آوردند و تحسین کردند.

پیش از این که استفاده از موشن کپچر برای کاراکترها و همچنین استخدام بازیگران هالیوودی برای ساخت بازی‌های AAA به یک استاندارد تبدیل شود، رِیِس یکی از اولین بازیگرانی بود که با بازی خود تاثیر واقعی را برجای گذاشت. او شخصیت رائول منندز را به گونه‌ای بازی کرد که برای همیشه در خاطره‌ی گیمرها باقی خواهد ماند.

نظر شما در این باره چیست؟

منبع: Dexerto