از سریال Beef تا The Curse بهترین مینی‌سریال‌های سال ۲۰۲۳ توانستند توجه و تحسین افراد بسیار زیادی را برانگیزند.

در سال‌های اخیر، سریال‌های کوتاه یا مینی‌سریال‌ها در میان طرفداران و به‌خصوص در میان کسانی که دوست دارند اوقات سریع و در عین حال سرگرم‌کننده‌ای را پشت سر بگذارند، محبوبیت پیدا کرده است. مینی‌سریال در عین اینکه شما را برای مدتی سرگرم می‌کند، نیازی نیست که برای متوجه شدن داستان یا پایان آن برای فصل‌های بعدی صبر کنید. در حالی که فرمول کوتاه‌تر مینی‌سریال‌ها مزایا و معایب خودش را دارد اما در این میان، آثاری وجود دارند که بسیار خیره‌کننده هستند، مخاطبان را به چالش می‌کشانند و آن‌ها را شیفته خودشان می‌کنند.

در طول سال ۲۰۲۳ میلادی نیز ده‌ها مینی‌سریال برجسته به نمایش در آمدند. برخی از این آثار بسیار خوب بودند و برخی به سختی قابل مشاهده یا سرگرم‌کننده بودند. با این حال، بسیاری از آن‌ها به‌خوبی مورد پسند طرفداران قرار گرفتند و تحسین منتقدان را برانگیختند و جایگاهی را در میان بهترین سریال‌های سال ۲۰۲۳ میلادی به دست آوردند.

با نزدیک شدن به پایان سال ۲۰۲۳ میلادی، زمان بسیار خوبی است تا کانون توجه را روی بهترین مینی‌سریال‌های سال قرار داد. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا با بهترین مینی‌سریال‌های سال ۲۰۲۳ میلادی آشنا شوید.

۱۰. سریال All the Light We Cannot See

سریال All the Light We Cannot See

سریال «تمام نوری که نمی‌توانیم ببینیم» داستان دختر کور فرانسوی به نام مری لوری لبلانک با بازی آریا میا لوبرتی را در اوج جنگ جهانی دوم روایت می‌کند که به طور غیرقانونی گزیده‌هایی از رمان‌های معروف را از طریق رادیو پخش می‌کند، گزیده‎‌هایی که حاوی پیام‌های رمزگذاری شده برای مقاومت فرانسه هستند. بسیاری از افراد برنامه‌های او را می‌شنوند که شامل یک اپراتور رادیویی نازی جوان به نام ورنر پنیگ با بازی لوئیس هافمن است. او با وجود اینکه صدای برنامه‌های لبلانک را می‌شنود اما از آشکار کردن آن خودداری می‌کند. همان‌طور که جنگ ادامه پیدا می‌کند، لبلانک و پنیگ در نهایت با هم تلاقی پیدا می‌کنند و در لحظه‌ای تاریک و پیش‌بینی نشده در تاریخ به بارقه‌ای از امید تبدیل می‌شوند.

این مینی‌سریال بر اساس رمان برنده جایزه پولیتزر به همین نام اثر آنتونی دوئر ساخته شده و چهار قسمت بیشتر ندارد که سکان کارگردانی آن را شاون لوی در دست داشته و مارک رافلو، هیو لوری، ماریون بیلی و لارس ایدینگر نیز در آن نقش‌آفرینی کرده‌اند. در حالی که برخی از منتقدان احساس می‌کردند که سریال به طور کامل منبع اصلی را درک نمی‌کند اما این سریال به‌خاطر بازیگران درخشانش به‌ویژه لوربرتی که نقش‌آفرینی درخشان و ستایش برانگیزی داشته است و همچنین نمایشی جالب از افراد نابینا و کم بینا مورد تحسین قرار گرفته است.

۹. سریال Queen Charlotte: A Bridgerton Story

سریال Queen Charlotte A Bridgerton Story

در سال ۱۷۶۱ میلادی، شارلوت با بازی ایندیا ریا آمارتیفیو مجبور می‌شود تا با پادشاه جوان انگلیس یعنی جورج با بازی کوری میلکریست ازدواج کند و همین نیز باعث می‌شود تا او با هماهنگ شدن با خانواده و دربار پادشاه مشکل داشته باشد. همان‌طور که شارلوت خود و جایگاهش را پیدا می‌کند، او و شوهر جدیدش شروع به عاشق شدن می‌کنند و به نظر می‌رسد که زوجی سعادتمند هستند. در پشت درب‌های بسته، شارلوت متوجه می‌شود که رفاه شوهرش چیزهای بیشتری دارد و کشمکش آن‌ها پیوند ازدواجشان را تقویت می‌کند.

سریال «ملکه شارلوت: داستان بریجرتون» پیش‌درآمدی برای سریال «بریجرتون» است و تقریباً با الهام از ظهور شارلوت مکلنبورگ – استرلیتز ساخته شده، کسی که در قرن هجدهم میلادی شهرت پیدا کرد. در حالی که ملکه شارلوت یکی از شخصیت‌های اصلی بریجرتون است اما این مینی‌سریال جزئیات و وقایع زندگی خصوصی او را نشان می‌دهد و توضیح می‌دهد که رفتار سرد و بی‌رحم وی چه دلیل داشته است.

این سریال نقدهای مثبتی را از سوی منتقدان دریافت کرد و در رتبه‌بندی مجله تایم به‌عنوان یکی از بهترین سریال‌های تلویزیونی انتخاب شد. ملکه شارلوت ماهیت تند سریال اصلی را درون خودش دارد و آن را با داستانی واقعاً دلگرم‌کننده ترکیب می‌کند که آن را به حماسه بریجرتون پیوند می‌زند.

۸. سریال Lessons in Chemistry

سریال Lessons in Chemistry

در دهه پنجاه میلادی، الیزابت زات با بازی بری لارسون رؤیای تبدیل شدن به یک دانشمند را دارد اما از آنجا که جامعه بر این باور است که زنان فقط باید در داخل خانه مشغول به کار باشند، او مجبور است که آرزوهای خودش را نادیده بگیرد. وقتی که او از شغل خودش به‌عنوان تکنسین آزمایشگاه اخراج می‌شود، کار مجری‌گری یک برنامه آشپزی تلویزیونی جدیدی را می‌پذیرد و از این فرصت استفاده می‌کند تا به زنان چیزهای بیشتری فراتر از طرز تهیه کیک برشته شده و کیک لیمویی را آموزش بدهد.

اگرچه این اثر یک درام دوره‌ای تخیلی است اما سریال «دروس شیمی» به طور مؤثر موانع زندگی واقعی که بسیاری از زنان آن زمان با آن‌ها مواجه بودند را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که زنان فراتر از همسر، مادر یا خانه‌دار هستند. بری لارسون در کنار بازیگران مکمل بسیار خوب از جمله لوئیس پولمن، رین ویلسون و بیو بریجز توانسته نقش‌آفرینی بسیار خوب و درخشانی را ارائه کند. این سریال بر اساس رمان پرفروشی به همین نام نوشته بانی گارموس ساخته شده است و چندین نامزدی جوایز از جمله نامزدی برای دو جایزه گلدن گلوب و چندین نامزدی Critics’ Choice Award را به دست آورده است.

۷. سریال Justified: City Primeval

سریال Justified City Primeval

چندین سال پس از اینکه ریلین گیونز با بازی تیموتی اولیفنت کنتاکی را ترک کرد، او به میامی در ایالت فلوریدا نقل مکان می‌کند، جایی که در آن سعی دارد تا زندگی‌اش به‌عنوان مارشال آمریکایی و پدر دختری ۱۵ ساله به نام ویلا با بازی ویوین اولیفنت را در تعادل حفظ کند. وقتی یک پرونده باعث می‌شود تا گیونز به دیترویت برود، او با یک روانی بسیار خشن به نام کلمنت منسل با بازی بوید هالبروک روبه‌رو می‌شود، کسی که توانسته از مقامات محلی فرار کند و به دنبال آن است تا دست به جنایات بیشتری بزند.

این سریال جنایی، درام و نئو وسترن ادامه سریال محبوب Justified محصول شبکه اف ایکس است که با بازی اولیفنت است و در این سریال تازه نیز او نقش ریلین گیونز را بازآفرینی کرده است. این مینی‌سریال با الهام از رمان City Primeval: High Noon in Detroit ساخته شده و با حضور بازیگرانی از سریال اصلی همچون والتون گاگینز و ناتالی زیا است و همچنین بازیگر دیگری همچون کیث دیوید، لوئیس گوزمان و دیوید کراس در آن نقش‌آفرینی می‌کنند. این سریال در مجموع نقدهای مثبتی را به دست آورد و منتقدان داستان پرتنش و فشرده آن را تحسین کردند که به میراث سریال اصلی وفادار بوده است.

۶. سریال A Murder at the End of the World

سریال A Murder at the End of the World

کارآگاه آماتور و نویسنده جنایی واقعی داربی هارت با بازی اما کورین و هشت مهمان دیگر دعوت می‌شوند تا در یک تفرجگاه اختصاصی در مکانی دورافتاده به میزبانی فردی میلیاردر به نام اندی رانسون با بازی کلایو اوون اقامت کنند. وقتی یکی از مهمانان مرده پیدا می‌شود، غرایز هارت به صدا در می‌آیند و مهارت‌های او را مورد آزمایش قرار می‌دهند چراکه در اینجا بازی ناپسندی در جریان است و حالا او باید هویت قاتلی که در میان آن‌ها پنهان شده است را پیدا کند.

سریال «قتلی در پایان دنیا» اثری مهیج و روان‌شناختی است که توانسته چرخش شگفت‎‌انگیزی را در داستانی کلاسیک ایجاد کند. این سریال توسط بریت مارلینگ و زل باتمانگلیج خلق شده و توانسته تحسین منتقدان را به دست بیاورد و توسط مجله‌ها و رسانه‌های مختلفی همچون Vulture و The Ringer نیز به‌عنوان یکی از بهترین برنامه‌های تلویزیونی سال انتخاب شده است. به طور کلی بازیگران نقش‌آفرینی‌های خارق‌العاده‌ای را ارائه کردند اما این سریال به اما کورین تعلق دارد، کسی که توانسته برداشتی تازه از داستان کارآگاهی کلاسیک ارائه کند.

۵. سریال The Fall of the House of Usher

فیلم و سریال ، مقالات سینما

All The Light We Cannot See, Beef, Daisy Jones & The Six, The Fall of the House of Usher

منبع متن: gamefa