ماسایوشی یوکویاما (Masayoshi Yokoyama) از استودیوی RGG (توسعه‌دهنده عناوین Like a Dragon/Yakuza) می‌گوید که سرویس گیم پس (Game Pass) روش خوبی برای «دعوت از کاربران جدید در راستای تعامل با فرنچایز» است.

خروجی استودیوی ریو گا گوتوکو (Ryu Ga Gotoku Studio) در سال ۲۰۲۳ بسیار چشمگیر بوده است، با عرضه عناوینی همچون Like a Dragon: Ishin و Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

هر دو بازی به گیم پس راه پیدا کردند و مورد دوم حتی در روز اول بر روی این سرویس قرار گرفت. با این حال، عنوان اصلی بعدی این استودیو، یعنی Like a Dragon: Infinite Wealth، به دنبال اجرای چنین رویکردی نخواهد بود.

ماسایوشی یوکویاما، کارگردان استودیوی ریو گا گوتوکو، در گفتگو با Automaton-Media بیان داشت:

در حال حاضر، هیچ برنامه‌ای برای عرضه Like a Dragon: Infinite Wealth بر روی گیم پس وجود ندارد.

انتشار Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name در این سرویس شبیه «تحویل کارت ویزیت خود به کاربران خارج از کشور» و جلب علاقه بازیکنان جدید بود. یوکویاما ادامه داد:

در رابطه با Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name، من به گیم پس به عنوان راهی برای «تحویل کارت ویزیت خود به کاربران خارج از کشور» نگاه کردم. به عبارت دیگر، به بازیکنان تازه وارد در این سری اجازه می‌دهیم از بازی لذت ببرند و با Kiryu آشنا شوند. گیم پس روش بسیار خوبی برای دعوت از کاربران جدید برای تعامل با این سری بود.

توسعه‌دهندگانی مانند استودیوی لاریان (Larian Studios) نیز چنین رویکردی را در قبال گیم پس اتخاذ کرده‌اند. او در ادامه گفت:

من دلیل تصمیم آن‌ها را به خوبی درک کرده و فکر می‌کنم که هر عنوان اهداف خاصی را دنبال کرده و راه‌های مناسبی برای ارائه خود به کاربران دارد.

قابل درک است که چرا Like a Dragon: Infinite Wealth به سرویس اشتراکی مورد بحث راه نمی‌یابد، با توجه به اینکه بازی مذکور اولین عنوان ۷۰ دلاری شرکت سگا (SEGA) و طولانی‌ترین بازی این سری است. بنابراین، استفاده از عناوین دیگر برای ایجاد هیاهو (و امیدواریم فروش بیشتر) منطقی خواهد بود.

عنوان Like a Dragon: Infinite Wealth در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) برای Xbox Series X/S ،Xbox One ،PS4 ،PS5 و PC منتشر می‌شود.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.