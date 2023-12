سال ۲۰۲۳ نیز همانند سال‌های گذشته با وجود تمام پستی و بلندی‌هایش به پایان خواهد رسید و تیم گیمفا بر آن است تا پوشش و جمع‌بندی مناسبی از بازی های منتشر شده داشته باشد.

در این پست ۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ را از نگاه رسانه‌های برتر صنعت ویدیو گیم برای شما عزیزان گرد‌آوری کرده‌ایم. لطفاً تا آخر این مقاله با ما همراه باشید.

بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب IGN

وبسایت IGN شیوه خودش را برای انتخاب بهترین بازی سال در پیش گرفته و همانند سال‌های گذشته از میان نامزدهای بهترین بازی سال، یک مورد را در جایگاه اول قرار داده است.

فهرست کاندیدها:

Resident Evil 4 Remake

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Cocoon

Dave the Diver

Dead Space

Final Fantasy 16

Hi-Fi Rush

Lies of P

Marvel’s Spider-Man 2

Metroid Prime Remake

Star Wars Jedi: Survivor

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

برنده: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب Gamespot

وبسایت Gamespot نیز روش مشابه‌ای را در مقایسه با IGN در پیش گرفته و از میان ده نامزد خود، یک محصول را به عنوان بهترین بازی سال ۲۰۲۳ برگزیده است.

فهرست کاندیداها:

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Hi-Fi Rush

Hitman Freelancer

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom

Octopath Traveler 2

Resident Evil 4 Remake

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

برنده: Baldur’s Gate 3

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب Game Informer

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Baldur’s Gate 3 Marvel’s Spider-man 2 Resident Evil 4 Remake Alan Wake 2 Star Wars Jedi: Survivor Super Mario Bros. Wonder Jusant Sea of Stars Street Fighter 6

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب Eurogamer

Cocoon Baldur’s Gate 3 Rytmos The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Mediterraneo Inferno Pikmin 4 The Banished Vault A Space for the Unbound Shadow Gambit: The Cursed Crew Alan Wake 2

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب مجله EDGE

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Baldur’s Gate 3 Super Mario Bros. Wonder Humanity Cocoon Alan Wake 2 Chants of Sennaar Street Fighter 6 A Highland Song Counter-Strike 2

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب مجله Metro GameCentral

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Super Mario Bros. Wonder Baldur’s Gate 3 Cocoon Humanity Street Fighter 6 Armored Core VI Asgard’s Wrath 2 Jusant Pizza Tower

۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب مجله GamesRadar

Baldur’s Gate 3 Alan Wake 2 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Marvel’s Spider-Man 2 Cocoon Resident Evil 4 Remake Super Mario Bros. Wonder Star Wars Jedi: Survivor Diablo 4 Dredge

