یک ماد جدید در حال پیشرفت برای بازی Red Dead Redemption 2 قسمت شمالی مکزیک از نسخه‌ی اول این مجموعه را اضافه کرده و کاملاً قابل کاوش است.

این ماد منطقه‌ی Nuevo Paraiso مکزیک از نقشه‌ی نسخه‌ی اول Red Dead Redemption را بازسازی می‌کند و به نسخه‌ی دوم می‌آورد. همچنین در این ماد همه‌ی شهرها و NPCها نیز بازسازی شده‌اند. ماد مذکور یک کار در حال پیشرفت محسوب می‌شود و هم‌اکنون در دسترس است.

با توجه به این که این ماد یک کار در حال پیشرفت است، در حال حاضر ناتمام و پولیش نشده به شمار می‌آید و بسیاری از چیزها باید اضافه یا تکمیل گردند. منطقه Casa Madrugada تنها منطقه‌ای محسوب می‌شود که به طور ۱۰۰% کامل است. بنابراین توصیه می‌شود که بازیکنان ابتدا این منطقه را بررسی کنند تا درک بهتری از آنچه که این ماد پس از تکمیل ساخت ارائه می‌دهد، داشته باشند.

مراحل نصب ماد جدید Red Dead Redemption 2

Script Hook RDR2 را از اینجا دانلود و نصب کنید. ASI loader را از اینجا دانلود و نصب کنید. Lenny’s Mod Loader RDR را از اینجا دانلود و نصب کنید. Rampage Trainer را از اینجا دانلود و نصب کنید. به تنظیمات گرافیک داخل بازی بروید و API گرافیکی را روی Vulkan تنظیم کنید، چراکه در حال حاضر بازی در حالت DirectX12 کرش دارد. ماد Mexico را از اینجا دانلود و نصب کنید.

Nuevo Paraiso یکی از سه منطقه قابل کاوش در Red Dead Redemption محسوب می‌شود که نمایانگر بخش شمالی مکزیک با زبان و اتمسفر کلی متمایز است. این منطقه در ماموریت داستانی «We Shall Be Together in Paradise» قابل دسترسی می‌شود.

به طور کلی Nuevo Paraiso سه منطقه‌ی Punta Orgullo، Perdido و Diez Coronas را دربرمی‌گیرد. این منطقه احتمالاً از ایالت مرزی Nuevo León مکزیک الهام گرفته شده و از نیو آستین گسترده‌تر و متروکه‌تر به نظر می‌رسد و دارای بیابان‌ها، تپه‌های وسیع، کوه‌ها و دره‌هاست. از جمله مکان‌های برجسته در این منطقه می‌توان به شهرهای Escalera (که دارای یک منطقه مخفی به نام دخمه‌های Escalera در بسته الحاقی Undead Nightmare است)، Chuparosa، قلعه‌ی El Presidio، صومعه‌ی Las Hermanas و همچنین مناطق Agave Viejo، El Matadero، Torquemada و Casa Madrugada اشاره کرد.

ویدیوی ماد جدید بازی Red Dead Redemption 2 در قسمت زیر قابل مشاهده است:

