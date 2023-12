به تازگی سرویس آنلاین دیزنی پلاس تریلری را برای قسمت ششم از فصل دوم انیمیشن سریالی What If منتشر کرده است. انیمیشن سریالی What If محصولی از سرویس آنلاین دیزنی پلاس و استودیو مارول است که به سبک آنتولوژی ساخته شده و داستان‌های متفاوتی را از جهان مارول برای مخاطبان و طرفداران به نمایش در […]

تیزر قسمت ششم فصل دوم انیمیشن سریالی What If علی محمدپناه ۶ دی ۱۴۰۲ - 11:00