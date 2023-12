گم‌شده زیر سایۀ انبوهی از تبلیغات پرهزینۀ بلاک‌باستری، بازی های کم‌تر دیده‌شده‌ای هم هستند که در سال ۲۰۲۳ توجه چندانی به آن‌ها نشد. تقریباً با بررسی بازۀ انتشار بازی‌های اصطلاحاً «بزرگ» امسال، می‌شود متوجه شد این برچسب –که می‌تواند به‌خوبی توجیه‌گر هزینه‌های سرسام‌آور تولید و پاداش باشد– بارها و بارها در طول دوازده ماه سابق […]

گم‌شده زیر سایۀ انبوهی از تبلیغات پرهزینۀ بلاک‌باستری، بازی های کم‌تر دیده‌شده‌ای هم هستند که در سال ۲۰۲۳ توجه چندانی به آن‌ها نشد. تقریباً با بررسی بازۀ انتشار بازی‌های اصطلاحاً «بزرگ» امسال، می‌شود متوجه شد این برچسب –که می‌تواند به‌خوبی توجیه‌گر هزینه‌های سرسام‌آور تولید و پاداش باشد– بارها و بارها در طول دوازده ماه سابق میلادی تکرار می‌شود. به‌این معنا که ۲۰۲۳ در شمایل کلی‌اش طبق معمول و مثل سال گذشته از لحاظ ویدیوگیمی لااقل برای «سهA سازها» و ناشرهای بزرگ دورهمی شلوغی از آب درآمد و از این حیث چندان شاهد پدیدۀ عجیبی نیستیم؛ این روزها می‌شود با هزینۀ تولید یک بازی ویدیویی یک مدرسۀ مجهز ساخت و کلی هم پول اضاف آورد. در نتیجه چندان هم عجیب نیست اگر در یک حدس بی‌ادبانه، بگوییم که می‌شود یک بازی ویدیویی بزرگ را صرفاً برای این‌که یک بازی ویدیویی با درآمد بزرگ باشد ساخت. این مسئله جدای از این‌که ما را می‌رساند به بازی‌هایی که تحت الفاظ و ظواهر اسمی و غیراسمی مختلف دوبار فروخته می‌شوند، ما را می‌رساند به نقطۀ مقابل یارکشی‌های مولتی‌میلیونی بلاک‌باستری و تبلیغاتی و آشنایی با کوچه‌خلوت‌ها و زیرزمین‌های تک‌چراغی ویدیوگیم که حوصلۀ این داستان‌ها را ندارند و می‌خواهند صرفاً یک بازی ویدیویی باشند نه بنرهای ناموزون تبلیغاتی–گرافیکیِ متحرک ۷۰ دلاری. پس: به‌خاطر همین موضوع هم در گیمفا، ما –درحالی که بقیه در خواب‌شان مشغول تولید شخصیت‌های مقوایی متنوع هستند برای این‌که به دموگرافیک ناموجود و نامعلومی خوش بیاید– دنبالِ صرفاً بازی‌های ویدیویی به‌خصوصی هستیم که صرفاً بازی ویدیویی باشند. بازی‌هایی دور از دسترس «گیم آواردز»؛ بازی‌های گوشه‌گیر ۲۰۲۳. Stay out of the House یا: فرار از اره برقی در PS1 اثری که دوست دارد یادآور فیلم‌های وحشتناک دهۀ هشتاد میلادی باشد؛ اثری که فیلترهای تصویری VHS دارد برای آن‌که تداعی‌گر گم شدن بازیکن در دوره و مکانی ناشناخته‌تر و دورتر بماند. اثری که به هیچ وجه برای مخاطب امروز آشنا نیست. این‌ها اوصاف Stay out of the House هستند. یک بازی ویدیویی ترسناک که اگرچه در استیم با مهر قیمت ۱۵ دلاری منتشر شده، اما گویی که روی «پلی استیشن وان» اجرا می‌شود. برای «از خانه بیرون بمان» که مشخصاً سر تا پایش بازی مستقل است، این اتفاق عیب نیست؛ نقص هم نیست. چرا که از خانه بیرون بمان، می‌داند که اگر قوانین ژانرش را درست اجرا کند، در عمل از یک کمپانی مولتی‌میلیاردی بهتر بازی ساخته. و شاید اگر شما از آن دسته افرادی هستید که با خودتان مشکل دارید و دوست دارید به‌دلایل نامشخصی خودتان را بترسانید، یا از روی کنجکاوی دست در دست یک بازی مستقل با کمبود تکسچر بگذارید که شخصیت‌هایی دارد با صورت‌های واقع‌گرایانه و داستانی که به هیچ‌وجه با عقل آدمی‌زاد بالغ جور درنمی‌آید، واقعاً متوجه شوید که این بازی چنین عملکردی دارد. شیوۀ شاخص مواجۀ Stay out of the House با مقولات پیرامون ژانر وحشت هم از همین عبارت کمبود تکسچر، بازیکن را راهی زمانی می‌کند که ترسیدن در یک بازی ویدیویی به‌طور خیلی جدی حاصل یک درک متقابل بود از سوی توسعه‌دهنده و مخاطبش. یعنی زمانی که عمق دید بازیکن در «سایلنت هیل» عمدتاً به‌دلیل کمبود حافظۀ جاخشک کرده در بطن پلی استیشن اتفاق می‌افتاد، توسعه‌دهنده می‌دانست که کمبود دید بهانۀ خوبی است برای یک بازی ژانر وحشت که با بازیکنش ارتباط برقرار کند و به او بگوید که در این‌جا، در این شهر مِه گرفته وقتی قدم می‌گذارد، معلوم نیست حتی اگر قدم اول را سالم گذاشته باشد، در قدم دوم چه ببیند. و این کمبود تکسچر همیشه کار می‌کند؛ حتی اگر تصنعی و از روی ضعف سخت‌افزاری نباشد. بدین شکل که وقتی بازیکن کم‌تر نسبت به محیط پیرامونش حتی از لحاظ کیفی دسترسی داشته باشد، و کم‌تر چیزها برایش در منطق روایی و پردازشی بازی قابل پیش‌بینی باشند، آن‌گاه ترساندنش راحت‌تر است چون در دنیای بازی دست بالا را ندارد. از خانه بیرون بمان، همه این تکنیک‌ها را از بَر است و به‌شدت سعی می‌کند تا هیچ‌وقت مثل عموی مهربان ناشناس موجود در «رزیدنت ریمیک» که در و دیوارها را برای بازیکن رنگ می‌کرد نباشد. و از رو بازیکنی که قبل از این دست بالا را نداشت، حالا انگار حتی دست هم ندارد (از این بابت که نمی‌داند چیزها در این بازی چه‌طور کار می‌کنند و یاد گرفتن چم و خم کار زمان نیاز دارد) و در یک مخمصۀ واقعی گیرافتاده؛ درست مثل یک سناریوی شبیه به واقعیت. خصوصاً با توجه به این‌که در تیزر قابل بازی این اثر که به‌طور جداگانه Night Shift نام داشت و در سال ۲۰۱۸ منتشر شده بود، شخصیت اصلی یک جوان تازه‌کار بود که در شیفت شب یک فروشگاه پمپ بنزین کار می‌کرد. Night Shift اگرچه عموماً مغایرت‌های زیادی با فضا و حس و حال خفقان‌آور بازی اصلی داشت، اما به‌خوبی کارکردهای فنی و مکانیکی بازی را شرح می‌داد: یعنی «آزمایش» با مکانیک‌های بازی و ابزارهایی که به‌هرشکل در دسترس بازیکن قرار گرفته‌اند. تازه همین تیزر کوتاه هم خود تا حد زیادی نشان می‌داد که رفقای نشسته در دفتر «پاپت کامبو» به‌خوبی بازی‌های احساسی مربوط به ترس و انتظار وحشت را می‌دانند. بازی با پیش‌زمینه‌های داستانی نمایشی پنهان‌شده‌ای راجع به خطرات آزمایش‌های قدرت‌پرستانۀ کمپانی‌ها و شبه‌کمپانی‌ها و خطر سوء استفاده از مفاهیم حساس نسبت به آدم‌های ناآگاه‌تر ادغام شده اما باوجود یک شرور قوی و حقیقتاً دلهره‌آور مثل «قصاب» یا با عنوانی دیگر، آدم‌دزد شیفت شب، و ترکیبی که او با دیگر شخصیت‌های مخفی موجود در بازی ایجاد می‌کند، روند وحشت و روند بقا در بازی تا حد زیادی به‌قوت خودش روی چرخ باقی می‌مانند. شخصیت اصلی مجبور است تا در خلال سه روز از روزهای درون بازی، خودش را از خانه بیرون بفرستد و اصولاً به‌احترام عنوانِ بازی، باید هم خودش را از خانه بیرون بفرستد. Shadows of Doubt یا: شبیه‌ساز کارآگاهی در ماینکرفت یادآور ماینکرفت بودن برای یک بازی ویدیویی نفس تازه‌ای است. و Shadows of Doubt به‌خوبی تداعی‌گر ماینکرفت است با همۀ ویژگی‌هایش و از جنبۀ خوبش. با این تفاوتِ شاخص که این‌بار این اثر دربارۀ «کارآگاه‌بازی واقع‌گرایانه» است در جهانی که با تمام جزئیات ریز و درشتش ترسیم می‌کند؛ شیوۀ ساخت این جهانِ دیجیتالی عمیقاً غیرواقعی –که تا حد زیادی وام‌دار ایده‌پردازی‌های دهۀ هشتادی راجع به زندگی کارآگاهی است– چندان هم بی‌شباهت به پروسۀ تولید نقشه در اثری مثل ماینکرفت نیست؛ یعنی شهرهایی که مخاطب در بازی از آن‌ها تحت عنوان کارآگاه بازدید می‌کند، شهرهایی هستند که عموماً تحت تاثیر دستگاه‌های مدل‌ساز تعبیه شده در بازی ساخته می‌شوند و از نویسندگی یا کارگردانی خاصی بهره‌مند نیستند. درنتیجه، گاهی نوشته‌های روی دیوار پرت و پلای محض هستند و گاهی شخصیت‌های موجود در بازی از لحاظ کارکرد و سطح درک متقابل با یونجه برابری می‌کنند ولی در عوض، اتفاق جالبی که برای بازیکنان علاقه‌مند به چنین اثری می‌افتد این است که می‌شود با همۀ این پیش‌آمدها آزمون و خطا انجام داد و وارد پروسۀ «مادسازی» شد. Shadows of Doubt با این اوصاف یکی از معدود بازی‌هایی هست که مشخصاً جایگاه ویژه‌ای برای ماد و مادسازی قرار داده و می‌داند که اگر به بازیکنانش فضا بدهد، می‌توانند داستان خودشان را تعریف کنند و جملۀ قبلی احتمالاً تمام آن‌چیزی باشد که رفقای توسعه‌دهندۀ ناشناخته‌ بازی می‌خواستند. ولیکن با ماد یا بدون ماد، این بازی هنوز هم کارکرد خودش را حفظ می‌کند؛ در یک شهر ساده از این بازی، شاید حدود ۱۰ تا ۱۶ ساختمان مجزا به‌طور میانگین داشته باشیم که همۀ آن‌ها فضای داخلی کاملاً ساخته و پرداخته شده‌ای دارند با اتاق‌ها و واحدهای آپارتمانی مجزا و ساکنین مجزا و منحصر به فرد. هر آپارتمان شبکۀ تلفن مخصوص به خودش را دارد و هر شخص هم خط تلفنی دارد کاملاً خصوصی که می‌شود از آن استفاده کرد. و جالب‌تر از همه این‌که «ان‌پی‌سی‌ها» صرفاً برای راه رفتن و دکوراسیون ساخته نشده‌اند؛ همۀ شخصیت‌های جانبی حاضر در یک شهر، کار و زندگی و دایرۀ ارتباطاتی دارند که آن‌ها را به دیگران متصل می‌کنند و هرکدام از آن‌ها اثر انگشت و اندازۀ پای ویژه‌ای دارند که دیگران ندارند. حتی می‌شود در این بازی به کامپیوتر هر ان‌پی‌سی وارد شد و ایمیل‌های هرکدام را به‌شکلی جداگانه بررسی کرد و همۀ این‌ها تازه آغازگر آن‌چه هستند که در ادامه تبدیل به «معمای جنایی» کارآگاه می‌شود. بازی ویدیویی

