سایت نقد و بررسی متاکریتیک (Metacritic) ۱۰ بازی ویدیویی با کمترین امتیاز را که در سال ۲۰۲۳ چشم‌انداز صنعت را با ناامیدی مواجه کردند، نشان می‌دهد.

نکات برجسته

عنوان The Lord of the Rings: Gollum یکی از پایین‌ترین رتبه‌بندی‌های متاکریتیک را در طول تاریخ دارد.

Flashback 2 با امتیاز ۳۵ در رایانه‌های شخصی مقام دوم را به خود اختصاص داده است.

بازی Greyhill Incident با امتیاز ۳۸ در رایانه‌های شخصی توانسته به جایگاه سوم بدترین بازی سال دست یابد.

وبسایت متاکریتیک ۱۰ بازی ویدیویی با کمترین امتیاز در سال ۲۰۲۳ را معرفی کرد و می‌بینیم که The Lord of the Rings: Gollum کمترین نمره را دریافت کرده است. علی‌رغم اینکه ۲۰۲۳ با عناوین جدید، بازسازی‌ها و افزوده‌های خیره‌کننده به فرنچایزهای معتبر شناخته شد، اما با ناامیدی‌ها و شکست‌های قابل توجه‌ای نیز همراه بود. معیار به کار رفته در وبسایت متاکریتیک نمرات عناوینی را که در طول سال کمترین امتیاز را کسب کرده‌اند، صفر می‌کند.

متاکریتیک وبسایتی است که نقدها را جمع‌آوری کرده و به فیلم‌ها، نمایش‌های تلویزیونی، آلبوم‌های موسیقی و بازی‌های ویدیویی از منتقدان و نشریات مختلف امتیاز می‌دهد. متاکریتیک هر سال لیستی از بدترین بازی‌های ویدیویی آن سال را منتشر می‌کند. این سایت به تازگی لیست عناوینی که بازیکنان را در سال ۲۰۲۳ ناامید کرده‌اند، نشان داده است.

کمترین امتیاز موجود در لیست متاکریتیک به The Lord of the Rings: Gollum تعلق دارد، بازی‌ای که به دلیل ناامیدی عمیق خود، به ویژه با توجه به استفاده از IP ارباب حلقه‌ها، سر و صدای زیادی ایجاد کرد. این محصول یک بازی اکشن-ماجراجویی است که به بازیکنان امکان می‌دهد تا کنترل اسمیگل (Gollum) را طی سفر خود در سراسر سرزمین میانه به عهده بگیرند.

عنوان The Lord of the Rings: Gollum نقدهای منفی زیادی به دست آورد و در حال حاضر امتیاز متاکریتیک ۳۴ را در پلتفرم PS5 دارد. این بازی به عنوان یک تجربه گیج‌کننده توصیف می‌شود که به دلیل فقدان الهام و کسل‌کننده بودن آن مورد انتقاد قرار گرفت و در نهایت از پس برآورده کردن انتظاراتی که طرفداران جهان تالکین و جامعه بازی‌ها داشتند، برنیامد.

بدترین بازی‌های سال ۲۰۲۳ از نگاه متاکریتیک

The Lord of the Rings: Gollum (34 – PS5) Flashback 2 (35 – PC) Greyhill Incident (38 – PC) Quantum Error (41 – PS5) Testament: The Order of High Human (41 – PC) Crime Boss: Rockay City (43 – PS5) Hellboy: Web of Wyrd (46 – PS5) Gangs of Sherwood (47 – PC) Loop8: Summer Of Gods (49 – Switch) Gargoyles Remastered (49 – Switch)

در جایگاه دوم Flashback 2 با امتیاز ۳۵ روی رایانه‌های شخصی قرار دارد. این دنباله علی‌رغم تاریخ انقلابی Flashback و نوستالژی‌ای که به همراه داشت، نتوانست بازیکنان را شیفته خود کند. این محصول به خاطر ارائه و اجرای ضعیفش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت و پر از باگ‌هایی بود که مانع از تجربه آن می‌شدند و آن را در رتبه دوم لیست بدترین‌های متاکریتیک قرار دادند.

Greyhill Incident با نمره متاکریتیک ۳۸ روی رایانه‌های شخصی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. این بازی به دلایل مختلفی با انتقادات بسیاری مواجه گشت که از جمله آن‌ها می‌توان به داستان ضعیف و اجرای بد صدا، گیم‌پلی مخفی‌کاری ناکارآمد، محیط‌های بی‌روح و باگ‌های متعدد اشاره کرد.

عناوینی مانند The Walking Dead: Destinies (بازی‌ای که به بازیکنان قول داد بتوانند داستان سری The Walking Dead را تغییر دهند، اما با انتقادات منفی قابل توجه‌ای در پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی مواجه شد) و The Day Before، احتمالاً بدترین بازی‌‌هایی هستند که در فهرست رسمی بالا قرار نگرفتند. سال ۲۰۲۳ نیز با واکنش‌های شدیدی در پلتفرم‌های مختلف مواجه شد، با این حال، ذکر این نکته مهم است که متاکریتیک بازی‌ها را تنها در صورتی دسته‌بندی می‌کند که حداقل هفت نقد حرفه‌ای دریافت کرده باشند، به این معنی که برخی از عناوین به خاطر استقبال بسیار ضعیف در فهرست قرار نگرفته‌اند.

