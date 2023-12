ظاهرا اخبار جدیدی از Gears of War در سال ۲۰۲۴ منتشر خواهد شد

چهار سال از انتشار آخرین بازی Gears of War می‌گذرد، اما فعالیت رسانه‌های اجتماعی این فرنچایز نشان می‌دهد که در سال جدید اخبار جدیدی از آن خواهیم شنید.

نکات برجسته

حساب توییتر Gears of War به آپدیت احتمالی اخبار این فرنچایز در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کند.

کلیف بلزینسکی (Cliff Bleszinski) می‌گوید که Gears 6 در حال توسعه است و احتمالاً در سال ۲۰۲۶ عرضه می‌شود.

پاسخ یک توسعه‌دهنده به پست جدید صفحه Gears of War در توییتر نشان می‌دهد که اخبار مربوط به Gears 6 ممکن است در سال ۲۰۲۴ از راه برسند.

توییت تبریک کریسمس حساب توییتر Gears of War ممکن است در واقع به به‌روزرسانی اخبار این فرنچایز در سال ۲۰۲۴ اشاره کند. از زمان انتشار Gears 5 مدت‌ها می‌گذرد، اما در سال جدید میلادی ممکن است بالاخره یک اطلاعیه برای Gears 6 منتشر شود.

هنوز اخبار زیادی در مورد توسعه Gears 6 به اشتراک گذاشته نشده، اما کلیف بلزینسکی، طراح اصلی سه بازی اول این فرنچایز، اظهار داشت چیزهایی از توسعه‌دهندگانی که روی این پروژه کار می‌کنند شنیده و شرایط توسعه بازی راضی‌کننده به نظر می‌رسد. به لطف شایعات اخیر، اعتقاد بر این بوده که Gears 6 ممکن است در سال ۲۰۲۶ عرضه شود.

البته، در حال حاضر این موضوع تنها شایعه و حدس و گمان است، اما نظرات کلیف بلزینسکی حداقل حاکی از آن بوده که بازی قطعاً در مراحلی از توسعه قرار دارد. چهار سال از عرضه Gears 5 می‌گذرد و بسیاری از طرفداران این فرنچایز آماده هستند تا در مورد آینده این سری اطلاعات کسب کنند. به لطف فعالیت اخیر در توییتر، امیدواریم طرفداران مشتاق این فرنچایز در آینده‌ای نزدیک اخبار جدیدی دریافت نمایند.

حساب رسمی Gears of War در توییتر، پیام تبریک خود را در شب کریسمس برای دنبال‌کنندگان ارسال کرد. اگرچه یک توییت در تعطیلات به خودیِ خود مشکوک نیست، اما پاسخ یک برنامه‌نویس که در استودیوی کوالیشن (The Coalition) کار می‌کند، ممکن است برخی از طرفداران را مشکوک کرده باشد. استودیوی کوالیشن از سال ۲۰۱۵ مسئولیت فرنچایز Gears of War را بر عهده داشته است و پاسخ این توسعه‌دهنده بیش از حد خاص به نظر می‌رسد که صرفاً یک تصادف باشد.

بنجامین هویگه (Benjamin Huyghe)، توسعه‌دهنده مورد بحث، به توییت تبریک Gears of War با این جمله پاسخ داد:

شما را در سال ۲۰۲۴ می‌بینیم.

اگرچه این موضوع می‌تواند تنها یک اظهار نظر بی‌اساس در مورد انتظار برای سال جدید باشد، اما این حقیقت که در پاسخ به پست رسمی Gears of War بوده، آن را بیش از آنچه که در ظاهر به نظر می‌رسد، برجسته می‌کند. این بیانیه به خوبی می‌تواند نشانه‌ای از این موضوع باشد که اخبار جدیدی از Gears 6 در راه است و ۲۰۲۴ سال هیجان‌انگیزی برای طرفداران خواهد بود.

با اینکه صحبت‌های ما حدس و گمان محض هستند، اما دریافت خبرهای رسمی در مورد Gears 6 و پیشرفت آن فوق‌العاده هیجان‌انگیز خواهد بود. Gears of War به عنوان یکی از مهم‌ترین عناوین شوتر سوم‌شخص در صنعت ویدیو گیم، شایستگی این را دارد که دوباره در کانون توجهات قرار گیرد و امیدواریم سال ۲۰۲۴ اخبار هیجان‌انگیزی برای این فرنچایز به همراه داشته باشد.

نظر شما در این باره چیست؟ لطفاً در بخش نظرات به ما اطلاع دهید.