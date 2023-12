در مصاحبهٔ اخیر Game Rant با کارگردان بازی Lies of P، مشخص شد که تیم سازنده پیشنهادهای متعددی برای گسترش این اثر فراتر از یک بازی‌ ویدیویی دریافت کرده است.

این بازی سولزلایک اقتباسی از داستان پینوکیو، از زمان عرضه توجه زیادی را به خود جلب کرده و به نظر می‌رسد برخی از این توجهات از سوی افرادی است که دوست دارند Lies of P را فراتر از بازی‌های ویدیویی گسترش دهند.

بازخورد Lies of P تصویر یک IP کاملاً جدید را نشان می‌دهد که اولین قدم‌ها را برای تبدیل شدن به یک فرنچایز برداشته است. استودیو‌های Round8 وNeowiz قبلاً تأیید کرده‌اند که DLC دنباله آن در دست ساخت قرار دارند. تأیید دنباله بلافاصله پس از انتشار بازی نشان‌دهندهٔ محبوبیت این بازی بوده و به نظر می‌رسد بسیاری از افراد علاقه‌مند هستند که Lies of P را خارج از دنیای بازی‌های ویدیویی نیز ببینند.

در مصاحبهٔ اخیر Game Rant، کارگردان بازی، جیوون چوی (Jiwon Choi)، اعلام کرد که تیم سازنده پیشنهادهای مختلفی برای بردن IP به سایر مدیوم‌های سرگرمی دریافت کرده است.

از او پرسیده شد که آیا برنامه‌ای برای گسترش Lies of P فراتر از بازی‌های ویدیویی وجود دارد، و چوی به نمایندگی از تیم و اشاره به این که موفقیت بازی بدون عشق طرفداران به دنیا و داستان Lies of P امکان‌پذیر نبود، حول این موضوع توضیح داد. وی همچنین متذکر شد که داستان‌هایی وجود دارند که می‌خواستند در بازی معرفی کنند، اما نتوانستند. همچنین دانستن عشق طرفداران به بازی، برای آنها یک قوت قلب بزرگ است. بسیاری از طرفداران و شرکت‌ها علاقه‌مند هستند که Lies of P را به یک سریال تلویزیونی، فیلم یا غیره تبدیل کنند و پیشنهاداتی روی میز است:

حتی داستان‌هایی وجود دارد که نتوانستیم به بازی بیاوریم و فکر می‌کنم این باعث می‌شود بازیکنان بپرسند که آیا سازندگان مایل هستند آن داستان‌ها را در فرم‌های مختلف رسانه‌ای گسترش دهند؟ ما قبلاً پیشنهاداتی از طرفین مختلف در مورد آن دریافت کرده‌ایم.

این سخنان Choi نشان می‌دهد که تیم سازندهٔ Lies of P به پتانسیل این بازی برای گسترش فراتر از بازی‌های ویدیویی پی‌برده است و آنها در حال بررسی پیشنهادهای مختلف هستند. اگرچه هنوز هیچ تصمیم قطعی گرفته نشده، اما به نظر می‌رسد که ما در آینده شاهد اقتباس‌های تلویزیونی، سینمایی یا سایر رسانه‌ها از Lies of P خواهیم بود.