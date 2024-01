۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب آرمان زرمهر، نویسنده

سال ۲۰۲۳ مملو از بازی و تجربه‌های گیمینگ کوچک و بزرگ بود و طی این مقاله قصد داریم به ده مورد از آثاری بپردازیم که امسال به شدت مرا شیفته‌ی خود کردند.

سال میلادی که گذشت را می‌توان یکی از برترین ۳۶۵ روز در ۳۶۵۰ روز اخیر برای گیمرها دانست چرا که امسال شاهد آثار باکیفیت متعددی در کالیبرهای مختلف بودیم که تجربه‌های فوق‌العاده‌ای را برای مخاطبان این صنعت به ارمغان آوردند. یکی از ژانرهایی که امسال توانست به شدت بدرخشد ژانر وحشت بود که شخصا با آن زندگی می‌کنم بنابراین می‌توان گفت سال ۲۰۲۳ حداقل برای من مملو از تجربه‌های جذابی بود که صدها ساعت زمان خودم را صرف تجربه و غرق شدن در آن‌ها کردم.

در ادامه قصد دارم لیست ۱۰ تجربه‌ی گیمینگ مورد علاقه‌ام در سال ۲۰۲۳ را با شما به اشتراک بگذارم اما پیش از آن لازم به ذکر است که همانطور که از تیتر مقاله مشخص است این لیست‌ها بر اساس نظر و دیدگاه شخصی نوشته می‌شود بنابراین ممکن است لزوما عناوینی که مد نظر شماست در این لیست دیده نشود.

۱۰. Amnesia: The Bunker

در جایگاه دهم عنوان Amnesia: The Bunker قرار می‌گیرد، اثری که در بین هیاهوی بازی‌های بزرگ امسال تا حد زیادی به آن کم توجهی شد با این وجود شخصا از همان زمان معرفی انتظار آن را می‌کشیدم چرا که به نظر می‌رسید سازندگان سعی بر معرفی المان‌های تازه‌ای در این تجربه دارند که به نظر من حداقل روی کاغذ می‌توانستند تجربه‌ی یک نسخه از Amnesia را جذاب‌تر از گذشته کنند و در نهایت پس از تجربه‌ی آن متوجه شدم که درست فکر می‌کردم.

در طی هشت ساعت تجربه‌ی این بازی حتی لحظه‌ای از اتمسفر و روند این بازی خسته نشدم؛ تم جنگ جهانی و روایت داستان این بازی در یک پایگاه زیرزمینی متروکه حسابی حس کلاستروفوبیا را منتقل می‌کرد و به راستی احساس به دام افتادن در یک تله‌ی هولناک را در من بوجود می‌آورد. بهره‌وری از المان‌های گذشته‌ی مجموعه از جمله نقش مهم نور و منابع نور در این اثر همچنان اتفاق می‌افتد و به لطف طراحی هیولای اختصاصی این عنوان و خصوصیات آن حال شما در سناریویی قرار دارید که حتی استفاده از نور نیز می‌تواند به قیمت جانتان تمام شود.

چراغ شما برای روشن ماندن نیازمند شارژ شدن به صورت مکانیکی است و هنگام انجام این کار صدای زیادی تولید می‌شود که هیولایی که در دل تاریکی پرسه می‌زند را به سمت شما می‌کشاند بنابراین حالا خودم را در فرنچایزی که همیشه به نور پناه می‌بردم در حالی می‌یابم که از نور هراسان هستم.

بزرگ‌ترین المان تازه‌ی این بازی دسترسی به یک هفت‌تیر است که تا حد زیادی المان‌های بقا را در طول تجربه تشدید کرده و همچنین سازندگان با تکیه بر کارکرد دفاعی این اسلحه در مقابل هیولای این بازی تا حد زیادی قالب همیشگی «ناتوانی» مجموعه را حفظ کردند. به طور کلی Amnesia: The Bunker برخی از برترین ساعات دلهره‌آور سال اخیر را برای من به ارمغان آورد.

۹. You Will Die Here Tonight

بعید نیست که اسم You Will Die Here Tonight تا به حال به گوشتان نخورده باشد، این بازی یکی از موردانتظارترین آثار مستقل وحشت سال ۲۰۲۳ برای من محسوب می‌شد که برای مدت زمان قابل توجهی آن را دنبال کرده و انتظار عرضه‌اش را می‌کشیدم. این اثر در تاریخ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳ عرضه شد و در حالی که متاسفانه نتوانستم یک نقد و بررسی اختصاصی برای آن تدارک ببینم اما حداقل در این مقاله این فرصت مهیا شد تا درباره‌ی آن صحبت کنم.

You Will Die Here Tonight توسط استودیوی مستقل Spiral Bound Interactive LLC ساخته شده است و در نگاه اول می‌تواند حسابی شما را یاد یک عنوان دیگر در این ژانر بیاندازد و در واقع یک نامه‌ی عاشقانه برای طرفداران قدیمی این ژانر محسوب می‌شود! با یک نگاه به فضاسازی و طراحی محیط این بازی به خوبی متوجه می‌شوید منبع الهام اصلی سازندگان این بازی حداقل در زمینه‌ی طراحی، قسمت ابتدایی Resident Evil است اما در باطن رویکردی متفاوت نسبت به المان‌های وحشت بقا دارد.

این اثر یک تجربه‌‎ی وحشت بقا تمام عیار محسوب می‌شود که از تمامی مکانیزم‌های ساختاری اصلی ژانر پیروی کرده و در عین حال حالتی همچون Permadeath دارد به طوری که هر بار کشته شوید کاراکتر شما در آن دور از بازی به کلی کشته شده و شما در نقش یکی دیگر از اعضای تیم بازی می‌کنید و مهم‌ترین بخش این پروسه آن است که آثار تمام اعمالی که با کاراکتر پیشین انجام دادید در دنیای بازی باقی می‌ماند و شما باید با درس گرفتن از دلایل مرگ و یا چالش‌های پیشین استراتژی تازه‌ای را با توجه به کاراکتر جدید و ظرفیت‌های آن خلق کنید.

همچنین در سیستم مبارزات نیز به طور مستقیم از عنوان Resident Evil Gaiden الگوبرداری شده است و از همین رو شاهد سکانس‌های مبارزات اول شخص نیز در این بازی خواهید بود. در نهایت پیشنهاد می‌کنم در صورتی که از طرفداران قدیمی ژانر وحشت بقا هستید حتما حتما از سازندگان آن حمایت و این اثر را تجربه کنید.

۸. Mortal Kombat 1

Mortal Kombat 1 یکی دیگر از تجربه‌های گیمینگ امسال بود که شخصا بسیار از ده‌ها ساعت تجربه‌ی آن لذت بردم و قطعا ساعات بیشتری را در سال ۲۰۲۴ به آن اختصاص خواهم داد. با وجود آن که بازی در بخش آنلاین خود بسیار از کمبود محتوا رنج می‌برد اما شخصا به شدت از پیچش‌های روند یادگیری و کمبوسازی بازی به لطف اضافه شدن مبارزان Kameo لذت بردم.

بخش داستانی بازی نیز همچون یک فیلم سینمایی بسیار سرگرم کننده برای ساعات متعدد مرا پای تجربه‌ی خودش میخ‌کوب کرده بود و از آن جایی که استودیوی Netherrealm همیشه استانداردهای کیفی بالایی را در بخش‌های کمپین خود رعایت می‌کند این نسخه نیز همچون نسخه‌های پیشین به کمک پیچش‌های تازه و همچنین کاراکترهای خود توانست مرا به شدت درگیر روند داستانی خود کند.

در نهایت تجربه‌ی بازی در مقابل پلیرهای دیگر، ارتقا رنک و مهم‌تر از همه چیز یادگیری از دیگر پلیرها، بهبود استراتژی و کمبوها و همچنین یافتن راه‌های جدید برای استفاده از پتانسیل کامل یک کاراکتر به کمک مبارزان Kameo روندی اعتیاد آور است که شخصا بسیار از آن لذت بردم.

۷. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Cyberpunk 2077 اثری بود که در زمان انتشار خود دچار مشکلات متعدد بسیاری بود و به هیچ عنوان نتوانست به پتانسیل نهایی خود دست یابد. با این وجود CDPR به کار روی این اثر و رفع مشکلات آن ادامه داد و در نهایت امسال شاهد انتشار آپدیت ۲.۰ در کنار بسته‌ی الحاقی Phantom Liberty بودیم. بروزرسانی ۲.۰ با لیست انبوهی از بهبودها و حتی برخی تغییرات ریشه‌ای همراه بود که تجربه‌ی گیم‌پلی این اثر را بسیار بهبود می‌بخشید.

محتوای اضافه Phantom Liberty نیز به طور تمام و کمال از این تغییرات و بهبودها بهره می‌برد و با وجود آن که ۲.۰ آپدیتی رایگان محسوب می‌شود اما شخصا این دو را مکمل یک‌دیگر می‌دانم. Phantom Liberty رسما همچون یک بازی کامل یک داستان پر فراز و نشیب جذاب را همراه با کاراکترهای جذاب متعدد را روایت می‌کند و همچنین تا حد زیادی شخصیت‌پردازی برخی از کاراکترهای داستان اصلی بازی را نیز بهبود می‌بخشد. علاوه بر آن هنرنمایی بسیار خوب Idris Elba و دیگر بازیگران در این DLC کمک بسیاری به گیرایی داستان آن می‌کند.

تغییرات سیستم مبارزات، درخت مهارت‌ها و همچنین طراحی محیط جذاب این بسته‌ی الحاقی همگی دست به دست هم می‌دهند تا تجربه‌ی نهایی Phantom Liberty را به چیزی تبدیل کنند که همه‌ی طرفداران و مخاطبان Cyberpunk 2077 برای سال‌ها انتظارش را می‌کشیدند.

۶. Street Fighter 6

Nintendo ، PC ، Playstation ، Xbox ، انتخاب سردبیر ، بازی برتر ، بازی ویدیویی ، برترین ها ، مقالات بازی

Amnesia The Bunker, Blasphemous 2, Capcom, Cyberpunk 2077, Dead Space, Electronic Arts, God of War, Microsoft, Mortal Kombat, Resident Evil, Sony, Street Fighter 6, Survival Horror, Warner Bors

منبع متن: gamefa