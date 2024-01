نخستین تصویر از فیلم Coyote vs. Acme منتشر شد

نخستین تصویر از فیلم کمدی و خانوادگی Coyote vs. Acme به کارگردانی دیو گرین و هنرنمایی جان سینا منتشر شده است.

کایوت و کوکو دونده/میگ میگ ۲ تن از شخصیت‌های دوست داشتنی دنیای کارتون و انیمیشن به شمار می‌روند که برای سال‌ها مخاطبین خود را در هر سن و سالی را سرگرم نموده‌اند. ساخت فیلمی حول محور کایوت یکی از برنامه‌های دراز مدت کمپانی برادران وارنر به شمار می‌رفت که در سال گذشته طی اقدامی جنجالی و در بحبوحه تولید همانند پروژه‌های بت‌گرل و اسکوب کنار گذاشته شد.

با این حال خوشبختانه فیلم Coyote vs. Acme (کایوت در برابر اکمی) از فراموشی کامل جان سالم به در برد و به مناسبت کریسمس سال ۲۰۲۴ میلادی شاهد نخستین تصویر منتشر شده از آن هستیم که می‌تواند طرفداران شخصیت کایوت را به وجد بیاورد. تصویری که در ادامه می‌توانید شاهد آن باشید.

در این لایو اکشن/انیمیشن شاهد به راه افتادن دعوای حقوقی میان کایوت و شرکت اکمی هستیم. شرکتی که یکی از محصولاتش در بحبوحه تعقیب و گریز میان کایوت و میگ میگ آن‌طور که می‌بایست جواب نداده و به همین سبب نیز پایشان به دادگاه باز شده تا جوابگوی نقص محصول ارائه شده باشند. شرکتی که جان سینا در قامت شخصیت شرور داستان، ایفای نقش رئیس این پروژه سینمایی را بر عهده گرفته است.

ابتدا خالق انیمیشن‌ و فیلم The Lego Batman Movie و The Tomorrow War یعنی کریس مک‌کی سکان هدایت این پروژه را بر عهده داشت که مشکلات پشت صحنه سبب شد تا او اعلام کناره گیری کرده و کارگردان Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows یعنی دیو گرین جایگزینش شود. پروژه‌ای که سال گذشته توسط کمپانی برادران وارنر کنار گذاشته شد و واکنش‌های منفی و جو رسانه‌ای شدید در نهایت سبب شد تا اکران آن چراغ سبز دریافت نماید.

با وجود تمامی مسائل و حواشی، خوشخبتانه فیلم Coyote vs. Acme با حضور بازیگرانی نظیر لانا کاندر و ویل فورته بازگشته تا در تاریخ نامعلومی از سال ۲۰۲۴ میلادی اکران شود.

منبع: کولایدر