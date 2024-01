Valhalla بیشتر یک گسترش‌دهنده برای God of War Ragnarok بود تا یک دنباله برای فرنچایز. حال، تیم سازنده باید تصمیم بگیرد که آینده این سری چگونه پیش خواهد رفت.

بستۀالحاقی God of War Ragnarok، یعنی Valhalla، تصمیم مهمی برای آینده این مجموعه گرفت. حماسه اسکاندیناوی مورد بحث ما توسط دو عنوان قبلی تکمیل شده و ریبوت به پایان راه خود رسیده است. حال، راه‌های مختلفی وجود دارد که می‌توان برای پیش‌برد آینده این فرنچایز از آن‌ها استفاده کرد.

آیا ترکیب کریتوس (Kratos) و آترئوس (Atreus) پابرجا باقی خواهد ماند؟ آیا به دورانی بازخواهیم گشت که تنها کریتوس را می‌شناختیم؟ یا اینکه کریتوس را رها کرده و مسیر آینده را همراه با آترئوس رقم خواهیم زد؟ آیا کریتوس جدید به یونان باز می‌گردد یا به حرکت خود ادامه می‌دهد تا به جایی تازه برسد؟

مصر انتخاب واضحی است، اما فرنچایز این حق را به دست آورده که کمتر قابل پیش‌بینی باشد. Valhalla به هیچ یک از این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهد و به همین خاطر سوالات ما نیز بیشتر می‌شوند. رویکرد Valhalla در قبال پاسخ ندادن به پرسش‌های ما احتمالاً درست است و مطمئناً مدتی طول می‌کشد تا دنباله این فرنچایز محبوب را ببینیم.

همچنین باید مدنظر داشته باشیم که استودیوی سانتا مونیکا (Santa Monica) ممکن است بخواهد ساخت IP جدیدی را دنبال کند. انتشار Valhalla قطعاً طرفداران را تا حدودی سرگرم کرده و به استودیو زمان بیشتری می‌دهد تا در مورد آینده و مسیرهای پیش رو تصمیم بگیرند. وقفه پیش آمده قطعاً به نفع دو طرف خواهد بود.

این واقعیت که ما از گذشته تاکنون در نقش کریتوس بازی می‌کنیم و آینده نیز به همین روال پیش خواهد رفت، گزینه‌ای مطمئن و بدیهی به نظر می‌رسد، اما همچنین به ما می‌گوید مهم نیست که تا چه اندازه این فرنچایز تکامل یابد یا بخواهد فرمول ابتدایی خود را تغییر دهد، در نهایت همه با شنیدن نام God of War ابتدا کریتوس را به یاد خواهند آورد.

یک نیمه‌دنباله شبیه به بازی Marvel’s Spider-Man: Miles Morales برای مسیر پیشِ رویِ God of War می‌تواند مناسب باشد، چیزی که به ما اجازه می‌دهد تنها به عنوان آترئوس بازی کنیم، اما در محدوده‌های یک اسپین‌-آف. داستان بازی‌های مرد عنکبوتی با محوریت پیتر پارکر (Peter Parker) شروع شد، یک اسپین‌-آف از شخصیت مایلز مورالز (Miles Morales) داشت و سپس دنباله آن یک ماجراجویی مشترک توسط پیتر و مایلز منجر شد. این روند خیلی بی‌شباهت به God of War نیست؛ بازی‌های اول فقط کریتوس را داشتند، اما Ragnarok به ما اجازه داد در نقش آترئوس نیز بازی کنیم.

توجه: پیش‌نویس اولیه God of War Ragnarok حتی باعث کشته شدن کریتوس شده بود، بنابراین قطعاً در مورد رخ دادن چنین اتفاقی در استودیو بحث شده است.

اسپویل The Last of Us Part 2

سپس نوبت به The Last of Us Part 2 می‌رسد که جلوتر از منحنی است. در بازی اول ما به عنوان جوئل (Joel) بازی می‌کنیم و الی (Ellie) را در کنار خود داریم. در ادامه، جوئل می‌میرد و ما در نقش الی به بازی ادامه می‌دهیم، البته طی یک چرخش باورنکردنی در اواسط بازی به ایفای نقش ابی (Abby) نیز خواهیم پرداخت.

حذف یک کاراکتر محبوب برای گفتن داستانی قوی‌تر، ریسک بزرگی به حساب می‌آید و کریتوس و به خصوص پیتر پارکر تاریخچه بسیار طولانی‌تری نسبت به جوئل دارند. اما The Last of Us ثابت کرد که می‌توان آن را به موفقیت رساند و آزادی بسیار بیشتری برای گفتن یک داستان کاملاً جدید با روایت‌های یکسان ارائه کرد.

پایان اسپویل

قهرمان‌ها به یاد آورده می‌شوند، اما افسانه‌ها هرگز نمی‌میرند

این رویکرد را در فیلم‌ها نیز می‌بینیم. فیلم‌ها در حال احیای جهان‌های سینمایی خود با چهره‌های قدیمی هستند و سپس آن‌ها را کنار می‌گذارند تا ستاره‌های جدید بتوانند بدرخشند. جیغ (Scream)، جنگ ستارگان (Star Wars)، ماتریکس (The Matrix)، راکی/کرید (Rocky/Creed)، مکس دیوانه (Mad Max) و احتمالاً حتی جهان سینمایی مارول (MCU) را دیده‌ایم که این ایده را پذیرفته‌اند. بازی‌هایی نیز که در آن شخصیت‌ها از پیکسل ساخته شده‌اند و در نتیجه عمر معینی ندارند، مجبور به این تکامل در داستان‌گویی نیستند، اما ممکن است به هر حال آماده پذیرش آن باشند.

معمولاً بازی‌ها برای آغاز دوره‌های جدید ریبوت می‌شوند، اما به ندرت ایده ساخت شخصیت‌های «موروثی» وجود دارد. لارا کرافت (Lara Croft)، ماریو (Mario)، سونیک (Sonic)، ساموس (Samus)، لینک (Link) و … همیشه سرآمد بازی‌های خود بوده‌ و هستند، زیرا نیازی به جایگزینی آن‌ها نبوده است. God of War این کار را متفاوت انجام داد و کریتوس را برای عصر مدرن به عنوان یک پدر با انگیزه‌ای لطیف‌تر از انتقام خالص و خونین اختراع کرد. اما حرکت رو به جلو، ممکن است یک بار دیگر مسیر را تغییر دهد.

بستۀالحاقی God of War Ragnarok: Valhalla در حال حاضر یک گسترش‌دهنده محبوب بوده و توانسته طرفداران فرنچایز را تا حدودی سرگرم کند، اما کمتر به آینده God of War می‌پردازد و بیشتر در حال تثبیت Ragnarok است. بازی‌ای نیز که برای آینده برنامه‌ریزی شده هنوز ناشناخته باقی مانده. در هر صورت، بیایید تا می‌تونیم از بازی در نقش کریتوس لذت ببریم، حداقل تا زمانی که تکلیف این شخصیت محبوب و فرنچایز پُرفروش مشخص شود.

