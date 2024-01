۱ Wonka ۳۱٫۸

۲ Aquaman and the Lost Kingdom ۲۶٫۳

۳ Migration ۲۲٫۳

۴ The Color Purple ۱۷٫۷

۵ Anyone But You ۱۱٫۵

۶ Boys in the Boat ۱۱

۷ The Iron Claw ۶٫۹

۸ Ferrari ۵٫۲

۹ The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ۳٫۷