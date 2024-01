به تازگی تصویری برای سریال Avatar: The Last Airbender منتشر شده که سه شخصیت اصلی را نشان می‌دهد. سرویس آنلاین نتفلیکس در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی تصویری تازه از سریال Avatar: The Last Airbender منتشر کرده و طرفداران این مجموعه را به وجد آورده است. این تصویر تازه منتشر شده که در ادامه می‌توانید آن […]

تصویر تازه سریال Avatar: The Last Airbender علی محمدپناه ۱۱ دی ۱۴۰۲ - 19:00