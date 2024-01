رکورد شکنی بی سر و صدا The Pale Blue Eye کریستین بیل

فیلم دلهره‌آور The Pale Blue Eye در سکوت و بدون تبلیغات پر زرق و برق موفق شده تا تعداد بینندگان قابل توجهی را به سمت خود جذب نماید.

فیلم معمایی و دلهره‌آور The Pale Blue Eye (چشم آبی روشن) به کارگردانی اسکات کوپر در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۲ میلادی به اکران در سینما درآمد و بازخوردهای نسبتاً قابل قبولی را دریافت کرد. با این حال این پروژه سینمایی که از بازیگرانی نظیر کریستین بیل، هری ملینگ و توبی جونز بهره می‌برد، با پخش در سرویس استریم نتفلیکس در ماه ژانویه سال ۲۰۲۳ میلادی توانسته تا در سکوت به رکورد ارزشمندی دست پیدا نماید.

طبق تازه‌ترین گزارشات منتشر شده از داده‌های سرویس استریم نتفلیکس، متوجه شدیم که The Pale Blue Eye بدون هیچ سر و صدای تبلیغاتی موفق شده تا بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن امسال مدت زمانی معادل ۱۲۰.۵ میلیون ساعت تماشا شود. اثری دلهره‌آور در بستری از دهه ۱۸۳۰ آمریکا می‌تواند برای هر مخاطبی جلوه جذابی داشته باشد اما بسیاری از خبرگزاری‌ها دلیل چنین استقبالی را به حضور بازیگر برنده اسکار یعنی کریستین بیل دوست داشتنی نسبت داده‌اند.

فیلم The Pale Blue Eye سومین همکاری کریستین بیل با اسکات کوپر محسوب می‌شود. آن‌ها به ترتیب در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ در پروژه‌های Out of the Furnace و Hostiles با یکدیگر همکاری داشته‌اند؛ پروژه‌هایی که اگرچه موفقیت‌های چندانی کسب نکردند اما ویژگی مشترک آن‌ها نقش آفرینی تحسین شده این بازیگر ولز تبار بوده است.

منبع: اسکرین‌رنت