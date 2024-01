بدترین بازی های سال ۲۰۲۳

حتی در سالی به بزرگی ۲۰۲۳ نیز ما چندین بازی ناامیدکننده و ضعیف دریافت کردیم. با این مقاله همراه باشید تا به بررسی برجسته‌ترین آن‌ها بپردازیم.

۲۰۲۳ سالی پر از بازی‌های جدید و شگفت‌انگیز بود، اما همانطور که می‌دانیم هیچ سالی بدون عرضه‌های بسیار بد به پایان نمی‌رسد. از عناوین AAA عظیم که نتوانستند انتظارات را برآورده کنند تا عرضه‌های کوچکی که به دلیل بد بودنشان توجه همگان را برانگیختند. در این مقاله به ۱۵ بازی این‌چنینی خواهیم پرداخت.

۱۵. NBA 2K24

NBA 2K24 همانند اکثر عناوین پیشین خود طی سال‌های اخیر، یک بازی فوق‌العاده ناامیدکننده است. از یک سو، هیچ شکی وجود ندارد که صرفاً به عنوان یک شبیه‌ساز بسکتبال، با یک محصول باکیفیت و اعتیادآور طرف هستیم، در حالی که هیچ کمبود محتوایی هم در عرضه آن وجود ندارد. با این حال و با وجود نقاط قوت ذکر شده، این سری همچنان در معرض رگبار پرداخت‌های درون‌برنامه‌ای قرار دارد و این مشکلات هنوز هم در بازی امسال به اندازه سال‌های اخیر (اگر نگوییم بیشتر) رایج هستند.

۱۴. Call of Duty: Modern Warfare 3

اگر سالی وجود داشته باشد که ثابت کند مدل چرخه انتشار سالانه نمی‌تواند برای فرنچایز Call of Duty همیشه پایدار بماند، ۲۰۲۳ است. چیزی که به عنوان یک بستۀالحاقی برای Call of Duty: Modern Warfare 2 شروع شد، به یک نسخه جدید و پریمیوم بدل گشت و نتایج به دست آمده فاجعه‌بار بودند.

کمپین تک‌نفره Modern Warfare 3 به همان اندازه که کوتاه است، کسل‌کننده نیز ظاهر می‌شود، مولفه چندنفره به دلیل انتخاب نقشه‌هایی که فقط شامل بازسازی نقشه‌های قدیمی هستند، احساس ناامیدی را به مخاطب القا می‌کند. گرچه تجربه جهان باز بخش زامبی‌ها تا حدودی جالب است، اما پس از گذشت مدت کوتاهی برای شما تکراری خواهد شد.

۱۳. Ravenbound

ساختار جهان باز Ravenbound نوآورانه است؛ از مبارزات تا محیط اسکاندیناویایی‌ آن و چند دشمن خاص برای مبارزه، موارد جالب زیادی در محصول نهایی به چشم می‌خورند. با این حال، بازی همچنان زیر بار نقص‌های متعدد خود خم می‌شود. جهان باز آن وسیع است، اما بی‌روح و خسته‌کننده به نظر می‌رسد و واقعاً چیز زیادی در زمینه محتوای جذاب ارائه نمی‌دهد. ضمن اینکه مکانیک‌های گیم‌پلی، ماموریت‌های تکراری، کمبود ویژگی‌های باکیفیت و کمبودهای متعدد در مبحث پولیش هم در آن دیده می‌شوند.

۱۲. Ed-0: Zombie Uprising

Ed-0: Zombie Uprising مطمئناً ایده‌های جالبی روی کاغذ دارد و از نظر فضا‌سازی و آمیختگی آخرالزمان زامبی‌ها با یک تجربه اکشنِ تهاجمی، سزاوار ستایش است، حتی اگر در سطح ایده‌ به آن نگاه کنیم. با این حال، خود بازی تجربه‌ای دردناک را ارائه می‌دهد. سیستم کنترل‌ شلخته، جلوه‌های بصری وحشتناک و لوپ گیمپلی بیش از حد تکراری بزرگترین مشکلات آن هستند، اما مطمئناً می‌توان موارد بیشتری را نیز نام برد.

۱۱. Crime Boss: Rockay City

Crime Boss: Rockay City تمام تلاش خود را کرد تا با تبلیغی گسترده حول ستارگان هالیوود، وعده دزدی‌های هیجان‌انگیز و بخش چندنفره، در صنعت بازی‌های ویدیویی هیاهو ایجاد کند. اما در نهایت، ناامید‌کننده است که چقدر توخالی و پوچ ظاهر شد. خواه ساختار کلی محصول باشد که به آن نگاه می‌کنید یا گیم‌پلی لحظه به لحظه آن، بازی در بهترین حالت بی‌مزه و در بدترین حالت شلخته به نظر می‌رسد. نه پیشنهادات تک‌نفره آن و نه محتوای Co-op، هیچکدام نمی‌توانند از حد متوسط بالاتر بروند و حتی این توصیفات برای بازی مورد بحث بسیار سخاوتمندانه هستند.

۱۰. NASCAR Arcade Rush

مطمئناً ایده یک بازی NASCAR که دارای لایسنس بوده و به جای شبیه‌سازی مسابقات واقعی، گیم‌پلی خود را با المان‌های آرکید به سبک Mario Kart ترکیب می‌کند، جذابیت زیادی خواهد داشت، اما NASCAR Arcade Rush تا حد زیادی به این وعده‌ها عمل نکرد. اگرچه به شکلی کاملاً سطحی و در فواصل بسیار کوتاه لذت‌بخش ظاهر می‌شود، اما به خاطر کمبود محتوا و نداشتن عمق کافی، چیزهای بسیار کمی در این محصول وجود دارند که نمی‌توانند شما را به هر طریق معناداری درگیر خود نگه دارند.

۹. Quantum Error

۲۰۲۳ سال خوبی برای عناوین ترسناک بود، گرچه ما در نهایت شاهد بازی‌های بسیار بدی نیز بودیم و Quantum Error از نظر بد بودن یکی از بهترین نمونه‌ها است. وعده‌ی تجربه‌‌ای وحشت کیهانی که از آثار کلاسیک این ژانر الهام می‌گیرد، مطمئناً هیجان‌انگیز به نظر می‌رسد، اما از مبارزات پر از مشکل و داستان سطحی آن گرفته تا کیفیت بصری منسوخ و مشکلات فنی فراوان، بازی دارای خطاهای بسیار زیادی است.

۸. Cricket 24

طرفداران ورزش کریکت به عدم داشتن حتی یک بازی ویدیویی عالی عادت کرده‌اند، اما امیدوار بودیم حداقل در سال برگزاری جام جهانی این رشته ورزشی محبوب، یک بازی مناسب و درخور از سوی بازی‌سازان دریافت کنیم. متأسفانه، این اتفاق نیفتاد. برای طرفداران ورزش کریکت، بازی Cricket 24 به دلیل پایه‌های محکم (اگرچه بدون شگفتی‌اش)، کمی سرگرم‌کننده است، اما علاوه بر اینکه این بازی ارتقاء چشمگیری نسبت به آخرین عنوان کریکت از سوی استودیوی Big Ant ندارد، همچنین احساس می‌شود تجربه‌ای خالی و حوصله سر بر است.

۷. Overpass 2

هنگامی که اولین نسخه Overpass در سال ۲۰۲۰ عرضه شد، یکی از بدترین بازی‌های آن سال به شمار می‌رفت، بنابراین انتظار از Overpass 2 چندان زیاد نبود. متأسفانه، این بازی با ارائه یک تجربه درهم و شلخته، نه تنها ردپای نسخه قبلی خود را دنبال می‌کند، بلکه بدتر از آن ظاهر می‌شود. این عنوان محتوای زیادی ارائه نمی‌گردد، کنترل‌ها معمولاً یا آزاردهنده هستند یا کاملاً خسته‌کننده. همچنین فقدان مشخصی از پولیش وجود دارد که کل تجربه را فرا می‌گیرد.

۶. Greyhill Incident

یک بازی وحشت بقاء که در آن به جای زامبی‌ها یا هیولاها، با بیگانگان مبارزه می‌کنید. این ایده روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، اما Greyhill Incident از پتانسیل داستانی خود به خوبی بهره نمی‌برد. مبارزات بدون هیجان، کنترل‌ افتضاح، دیالوگ‌‌های بد، داستان‌سرایی غیرمنسجم و … شما را آزار خواهند داد. هر چه بیشتر پیش بروید، بیشتر متوجه خواهید شد که Greyhill Incident نمی‌تواند یک محصول موفق باشد. ما نیر قبول داریم که برای یک بازی مستقل با بودجه محدود، باید سطح انتظارات و حساسیت خود را پایین بیاوریم، اما ایرادات این بازی آنقدر زیاد و قابل توجه هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت.

۵. Flashback 2

نسخه اول Flashback که در سال ۱۹۹۲ منتشر شد، به هیچ وجه یک بازی بسیار بزرگ یا برجسته نبود، اما عنوانی کلاسیک به شمار می‌رود که جایگاه ویژه‌ای در قلب بسیاری از گیمرها دارد. با این حال، Flashback 2 تلاشی شفاف برای سوءاستفاده از این عشق است تا شما را وادار به خرید چیزی کند که مستحق صرف هزینه و وقت گرانبهایتان نیست. Flashback 2 از ابتدا تا انتها پر شده از مسائل غیرقابل بخشش؛ از مشکلات فنی متعدد گرفته تا نبردهای ساده و کسل‌کننده. به این موارد باید تصمیم‌های گیج‌کننده و سیستم مبارزات خشک را نیز اضافه کرد.

۴. The Lord of the Rings: Gollum

استودیوی Daedalic Entertainment سابقه خوبی در توسعه عناوین مخفی‌کاری دارد، بنابراین ساخت یک بازی مخفی‌کاری از دنیای ارباب حلقه‌ها که در آن به جای شخصیت Gollum بازی می‌کنید ایده جالبی بود، اما نتیجه نهایی تمام امیدها را نقش بر آب کرد. The Lord of the Rings: Gollum در اوایل سال ۲۰۲۳ در دسترس قرار گرفت و سریعاً به یک لطیفه در سراسر صنعت گیم تبدیل شد.

این بازی آنقدر مورد انتقاد قرار گرفت که Daedalic Entertainment توسعه داخلی تمام پروژه‌های آینده را متوقف کرد. در صورتی که بازی مورد بحث را تاکنون تجربه نکرده باشید (و نباید تجربه کنید) مطالب گفته شده در بالا به شما خواهند گفت که The Lord of the Rings: Gollum چقدر محصول بدی است.

۳. Stray Souls

