جدول هفتگی بریتانیا؛ ادامه صدرنشینی EA Sports FC 24

بازی EA Sports FC 24 توانست در هفته‌ی قبل به روند خوب خود در فروش فیزیکی ادامه دهد و جایگاه خود را در رده‌ی نخست جدول فروش هفتگی بریتانیا را حفظ کند.

طبق گزارش کریستوفر درینگ (Christopher Dring) از رسانه Gamesindustry، بازی EA Sports FC 24 در تعطیلات سال نوی میلادی همچنان در صدر جدول فروش فیزیکی بریتانیا قرار دارد. او در عین حال به عملکرد بسیار خوب Super Mario Bros. Wonder نیز اشاره کرد که این هفته توانست در رتبه‌ی دوم قرار بگیرد و فروش فیزیکی آن از عناوینی مانند Marvel’s Spider-Man 2 و Call of Duty: Modern Warfare 3 پیشی گرفته است.

بازی Super Mario Bros. Wonder از سوی دیگر فاصله چندانی تا رسیدن به آمار فروش فیزیکی The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ندارد. به گفته‌ی درینگ، فروش فیزیکی بازی‌ها در نینتندو سوییچ بیشتر از سایر پلتفرم‌هاست و این میزان از فروش در کریسمس دو برابر می‌شود. بازی Super Mario Bros. Wonder برای پیشی گرفتن از عناوینی مانند Marvel’s Spider-Man 2 نیاز به درصد بالاتری از فروش دیجیتالی دارد، اما تخمین آن سخت است زیرا نینتندو این داده‌ها را به اشتراک نمی‌گذارد.

در میان عناوین دیگر، بازی Avatar: Frontiers of Pandora شرکت یوبیسافت (Ubisoft) به فهرست ۱۰ عنوان پرفروش فیزیکی هفتگی راه یافت و از رتبه‌ی دوازدهم به رتبه‌ی هشتم صعود کرد. همچنین GTA 5 با ۷ پله صعود نسبت به هفته‌ی قبل به رده‌ی دهم جدول راه یافت.

جدول پرفروش‌ترین بازی‌های فیزیکی بریتانیا در هفته‌ی منتهی به ۲۳ دسامبر به شرح زیر است:

نام بازی رتبه این هفته رتبه هفته قبل EA Sports FC 24 ۱ ۱ Super Mario Bros. Wonder ۲ ۳ Hogwarts Legacy ۳ ۲ Call of Duty: Modern Warfare 3 ۴ ۴ Marvel’s Spider-Man 2 ۵ ۵ Mario Kart 8 Deluxe ۶ ۶ Nintendo Switch Sports ۷ ۷ Avatar: Frontiers of Pandora ۸ ۱۲ Minecraft (Nintendo Switch) ۹ ۱۰ GTA 5 ۱۰ ۱۷

