برخی از فیلم‌های ژانر ابرقهرمانی علی‌رغم جذابیتی سرشار اما آنطور که می‌بایست توسط عموم سینماگران تحویل گرفته نشده‌اند.

سال ۲۰۲۳ میلادی را می‌توان به عنوان یکی از ناامید کننده‌ترین دوران ژانر ابرقهرمانی در تاریخ سینما به شمار آورد که دی‌سی و مارول پروژه‌های شکست خورده‌ای را راهی سینماهای جهان کرده و با بازخوردهای بسیار منفی و فاجعه‌باری مواجه شده‌اند. مسئله‌ای که آینده دنیاهای سینمایی آن‌ها را با تهدیدی جدی و غیرقابل جبران مواجه کرده است.

شزم ۲، فلش، بلو بیتل، مرد مورچه ۳ و مارول‌ها همگی پروژه‌های ابرقهرمانی پرهزینه‌ای بودند که فروش ناامید کننده‌ای را در سینما تجربه کرده و اساساً مخاطبین خود را خسته کرده‌اند. در حالی که ژانر ابرقهرمانی با چنین آثار کلیشه‌ای و تکراری به اشباع رسیده اما شاید برای شما جالب باشد تا بدانید که این ژانر میزبان برخی از آثار جذاب و ارزشمندی بوده که در کمال تعجب، آنطور که می‌بایست دیده و تحویل گرفته نشده‌اند.

حال که دی‌سی و مارول ژانر ابرقهرمانی را به مرز نابودی کشانده‌اند شاید بد نباشد تا به سراغ ۱۰ فیلم جذاب این ژانر رفته و کمی از کلیشه‌های رایج فاصله بگیریم. ۱۰ فیلمی که در مقاله امروز به سراغ معرفی آن‌ها رفته‌ و در ادامه می‌توانید به مطالعه آن‌ها بپردازید.

فیلم Mystery Men (مردان اسرارآمیز) محصول سال ۱۹۹۹ میلادی

در حالی که مارول سعی دارد تا با نمایش شوخی‌های احمقانه و کمدی مبتذل مخاطبینش را بخنداند اما اگر که علاقه به تماشای اثری مفرح در ژانر ابرقهرمانی دارید، باید که به سراغ Mystery Men بروید.

اثری که طبق نظر بسیاری از بینندگانش، بین ۱ الی ۲ دهه زودتر به اکران درآمد و شایستگی‌هایش مورد توجه واقع نشد. فیلمی با حضور بازیگرانی نظیر بن استیلر، جفری راش و هانک آزاریا که روایت‌گر گروهی از مردان دمدمی مزاج و بی‌اعصابی است که به تقلید از فیلم‌های ابرقهرمانی، گرد یکدیگر جمع شده تا اصطلاحاً امنیت و آرامش را به شهر خود بازگردانند. Mystery Men برداشتی متفاوت و کمدی از ژانر ابرقهرمانی است که امروزه می‌توان ارزش واقعی آن‌ را درک کرد.

فیلم Hellboy II: The Golden Army (پسر جهنمی ۲: ارتش طلایی) محصول سال ۲۰۰۸ میلادی

مخاطبینی که زمانی به Hellboy II: The Golden Army بی‌مهری کرده بودند، حال باید آرزو نمایند که فیلمی با چنین کیفیتی را بر پرده سینما شاهد باشند.

گی‌یرمو دل تورو با دیدگاه منحصر به فرد خود در سال ۲۰۰۴ میلادی ورود موفقیت آمیزی را به ژانر ابرقهرمانی رقم زد و سپس ۴ سال بعد به سراغ ساخت دنباله‌ای تحت عنوان Hellboy II: The Golden Army رفت که از شخصیت‌ها و داستان هیجان‌انگیزی حول محور تقابل خیر و شر بهره می‌برد. با این حال بی‌مهری سینماگران و همزمانی با اکران The Dark Knight کریستوفر نولان سبب شد تا در گیشه با فروش ناامید کننده‌ای مواجه شده و یونیورسال پیکچرز علاقه‌ای به ساخت فیلم سوم نشان ندهد تا یک دهه بعد به سراغ ریبوتی رفته که از آن می‌توان به عنوان نمونه بارز توهین به شعور مخاطب یاد کرد.

فیلم Birds of Prey (پرندگان شکاری) محصول سال ۲۰۲۰ میلادی

مارگو رابی در قامت هارلی کوئین را می‌توان به عنوان یکی از معدود اتفاقات مثبت دنیای سینمایی پیشین دی‌سی خطاب کرد که پروژه اختصاصی وی در سال ۲۰۲۰ فدای بازاریابی فاجعه‌بار کمپانی برادران وارنر شد.

فیلم Birds of Prey در ابتدا با عنوان طولانی و عجیب Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn شناخته می‌شد که همین مسئله مخاطب را گیج کرده بود. همچنین تا زمان اکران این پروژه نمی‌دانستیم که با پروژه‌ای اختصاصی حول محور هارلی کوئین طرف هستیم یا اثری گروه‌محور که میزبان حضور شخصیت‌های مونث کمیک‌های دی‌سی بوده است. چنین مسائلی در همزمانی با دوران اوج همه‌گیری ویروس کرونا سبب شد تا Birds of Prey در مقایسه با پروژه‌هایی نظیر فلش و شزم ۲ و علی‌رغم جذابیت‌ و پتانسیل‌هایی که داشت اما توسط سینماگران تحویل گرفته نشده و شاید که امروز ارزش آن بیشتر از قبل دانسته شده باشد. البته نباید این واقعیت را فراموش کرد که بزرگترین و خطرناکترین تهدید دنیای سینمایی دی‌سی وجود کمپانی برادران وارنری بوده که طی یک دهه اخیر حتی یک تصمیم درست و منطقی نیز از خود بروز نداده است.

فیلم Darkman (مرد تاریکی) محصول سال ۱۹۹۰ میلادی

سم ریمی پیش از تولید ۳ گانه مرد عنکبوتی و ورود به دنیای سینمایی مارول، کارگردانی و نویسندگی پروژه‌ای را بر عهده داشت که شاید با اکران در سینمای امروز می‌توانست به موفقیت‌های بیشتری دست پیدا نماید.

فیلم Darkman اثری بکر و نوین در ژانر ابرقهرمانی بود که لیام نیسون را در قامت یک دکتر با ظاهری عجیب و غریب قرار می‌داد. مردی که پس از تن دادن به شرایط درمانی اشتباه، علی‌رغم آن که ظاهر خود را تمام و کمال از دست می‌دهد اما صاحب قدرت‌های فرابشری شده و با قرار گرفتن در مسیر انتقام و خشونت، به دنبال اجرای عدالت برمی‌آید. Darkman با بهره‌گیری از خشونتی افسارگسخیته و زیر سوال بردن مفهوم “عدالت” اثر متفاوتی در ژانر ابرقهرمانی به شمار می‌رود که متاسفانه در ابتدای دهه ۹۰ میلادی مورد بی‌مهری سینماگران واقع گشت و پتانسیل‌هایش برای همیشه به فراموشی سپرده شد.

فیلم The Rocketeer (موشک‌زن) محصول سال ۱۹۹۱ میلادی

