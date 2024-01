رسانۀ Game Informer به بازی Prince of Persia: The Lost Crown دسترسی زودهنگام داشته و ویدیوی جدیدی از گیم‌پلی آن به اشتراک گذاشته است. شما در ادامه شاهد اولین مرحلۀ بازی و باس فایت آن هستید: Prince of Persia: The Lost Crown در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۲ (۱۸ ژانویه ۲۰۲۴) در دسترس دارندگان کنسول‌های ایکس باکس […]

گیم‌پلی جدید Prince of Persia: The Lost Crown را مشاهده کنید محمد حسین کریمی ۱۳ دی ۱۴۰۲ - 12:20