۱۰ بازی برتر سال ۲۰۲۳ به انتخاب محمد حسین کریمی، سردبیر

۲۰۲۳ سال بسیار پر رونقی برای گیمینگ بود، اما در عین حال برخی از بهترین آثار عرضه شده آنقدر خاص و منحصر به فرد بودند که شاید در دایرۀ سلیقۀ بسیاری از ما جای نمی‌گرفتند. پایبندی چنین فهرست‌هایی به سلیقه مسلم و مبرهن است و طبق روال پیش گرفته شده، ۱۰ بازی مورد علاقۀ خود در سال ۲۰۲۳ را با شما به اشتراک می‌گذارم:

۱۰. El Paso, Elsewhere

آنچه El Paso, Elsewhere را با وجود تمام مشکلات و نارسایی‌هایش به یک تجربۀ لذت‌بخش تبدیل می‌کند، لوپ گیم‌پلی اعتیاد آور آن است. به غیر از ساندترک منحصر به فرد و متفاوتی که برای آن «طراحی» و ساخته شده، هیچ یک از اجزای بازی بی‌نظیر یا خارق‌العاده نیستند، اما با این وجود، نهایتاً خود را در موقعیتی خواهید یافت که چندین ساعت بازی را تجربه کرده و حالا غمگین هستید که چرا بازی به‌زودی پایان می‌یابد. این ادای احترام به مکس پین هم حس نوستالژی را در شما پدید می‌آورد، هم طعم و مزۀ خودش را دارد.

۹. Bramble: The Mountain King

Bramble گستره‌ای از بازی‌ها را به عنوان منبع الهام انتخاب می‌کند که دست بر قضا آثاری بسیار متفاوت، در ژانرهای مختلف هستند. از سناریوهای Inside و عناوین دو بُعدی مطرح گرفته تا دوربین و تعامل‌های متداول در بازی‌های ترسناک معروفی مانند Silent Hill. اگرچه در هیچ‌یک از این الهام‌گیری‌ها فراتر از منابع الهام نمی‌رود و عملکردی بی‌نقص ندارد، اما چیزی که آن را از دیگر بازی‌ها جدا می‌کند، داستان بازی و برداشت جذاب آن از فولک‌لور اسکاندیناوی است. انتظار آن را داشته باشید که داستان و روایت منحصر‌به‌فرد و اتمسفر گیرا، گیم‌پلی و دوربین کلانکی بازی را به حاشیه ببرند.

۸. Alan Wake 2

Alan Wake 2 پاسخی به این سوال است که «چه می‌شود اگر روایت را در مرکز قرار دهیم و تمامی المان‌های دیگر را بر محور آن طرح‌ریزی کنیم». نتیجه اثری متفاوت است که تجربه‌ای منحصربه‌فرد را در سیل ایده‌های تکرار ارائه می‌دهد. اگر از داستان‌های چند لایه و روایت‌هایی که در آن‌ها مسیر هدف را توجیه می‌کند لذت می‌برید، Alan Wake 2 برای شما ساخته شده است. اولین بازی رمدی در ژانر وحشت بقاء بهترین آن نیست، بلکه متفاوت‌ترین و منحصربه‌فردترین است!

۷. Viewfinder

لذت تجربۀ Viewfinder در ادغام پازل‌های خلاقانه و نوین با طراحی هنری معجزه‌گونه است. این عنوان گستره‌ای از بازی‌های پازل را به عنوان منبع الهام انتخاب می‌کند، اما در انتها، همچنان به لطف المان‌های نوآورانۀ تصاویر و امکان ورود به آن‌ها، حس و حال منحصر به فرد خود را دارد. به ارمغان آوردن تجربه‌های جدید، همیشه چالش‌برانگیز است و به روانی بهره‌‎‌گیری از ایده‌های قدیمی و ارتقاء و پولیش آن‌ها نیست، اما Viewfinder با تمام نقاط ضعفی که دارد، همچنان به تمامی علاقه‌‌مندان پازل پیشنهاد می‌شود.

۶. Chants of Sennaar

Chants of Sennaar از بازی‌های کمتر دیده شدۀ سال ۲۰۲۳ است که ایده‌ای نو و جذاب را در خود جای داده. در این عنوان، پازل‌ها بر مبنای متونی پیش می‌روند که معنای آن‌ها را نمی‌دانید و باید با استفاده از علائم، نقاشی‌ها و محیط، حدسیات خود از هر کلمه را در دفتر یادداشت ثبت و در نهایت پازل‌ها را حل کنید. در کنار این ایدۀ جذاب، بازی طراحی محیط متنوع و بی‌نظیری دارد، موسیقی دلنشین و اتمسفر ابهام‌آمیز نیز از مشخصه‌های کلیدی Chants of Sennaar به شمار می‌روند. اگر از مخاطبین بازی‌های پازل هستید و یک تجربۀ جدید در این ژانر می‌خواهید، این عنوان را نباید از دست بدهید.

۵. Laika: Aged Through Blood

احساسی که نسبت به بازی Laika دارید، در مقدمه، میانه و اختتامیۀ آن بسیار متفاوت خواهد بود. در لحظات آغازین، Laika جلوۀ یک اکشن پر هرج و مرج و خونین را دارد، در اواسط تجربه، متوجه خواهید شد که شخصیت‌ها، داستان و المان‌های روایی نیز مهم تلقی شده‌اند و گیم‌پلی تنها تمرکز سازندگان نبوده‌ است. در انتها نیز از پیچیده‌تر شدن مبارزات و خلق سناریوهای نبرد شگفت‌زده خواهید شد. Laika: Aged Through Blood نه تنها «سرعت‌ واکنش و عکس‌العمل» شما را خواهد سنجید، بلکه آنقدرز هوشمندانه دشمنان را در موقعیت‌های گوناگون جای‌گذاری می‌کند که با نوعی پازل طرف باشید. در طول تجربه، همواره انتظار کم‌کاری در قسمتی را داشتم، اما بازی فراتر از انتظاراتم عمل کرد و حتی آلبوم موسیقی‌های آن به پلی‌لیست من اضافه شد. Laika بدون هیچ شکی یکی از بهترین بازی‌های مستقل چند سال اخیر است که نباید آن را از دست بدهید.

۴. Armored Core VI: Fires of Rubicon

استودیوی فرام‌سافتور (FromSoftware) در طول ۱۲ سال اخیر، استاندارد خود را با هر عرضه بالاتر برده و جدیدترین نسخه از سری Armored Core با چنین سطحی از کنترل کیفی ساخته شده است. اگر جنبۀ مکای این عنوان چندان شما را به خود جذب نمی‌کند، باید بگویم که اکشن اصولی و پر هرج و مرج آن در کنار شخصی‌سازی عمیق و پیچیده، همچنان می‌تواند دلیلی برای تجربۀ آن باشد. در میان بازی‌های سال ۲۰۲۳، بیشترین زمان را به Fires of Rubicon اختصاص داده‌ام و همچنان احساس می‌کنم که بیلد‌ها و استراتژی‌های تازه‌ای وجود دارند که آن‌ها را تست نکرده‌ام. اگر اثر جدید استودیوی فرام‌سافتور با سلیقۀ شما همگام باشد، بدون شک از آن لذت خواهید برد.

۳. Lies of P

ابتدا با این پس‌زمینۀ ذهنی Lies of P را آغاز کردم که احتمالاً با یک سولزلایک دیگر طرف هستم؛ عنوانی که حتی به سطح کیفی آثار فرام‌سافتور نزدیک نمی‌شود و صرفاً در بهترین حالت یک تجربۀ سرگرم‌کننده است. اما خیلی زود غافلگیر شدم. این عنوان در کنار Nioh، به استانداردهای فرام‌سافتور نزدیک می‌شود و به خوبی می‌تواند مقیاس خود را طوری تنظیم کند که با چالش‌های بزرگ مواجه نشود. افرادی که روی این عنوان کار کرده‌اند، به خوبی المان‌های کلیدی یک اثر سولزلایک را می‌شناسند و بیش از حد در ایده‌های جاه‌طلبانۀ خود غرق نشده‌اند. این را می‌گویم، زیرا استودیوهای کوچک زیادی هستند که در ابتدا هدفی دست نیافتنی و بزرگ را انتخاب می‌کنند و در نهایت تمامی المان‌ها نیمه‌تمام و پولیش نشده باقی می‌مانند. البته اشتباه نکنید، Lies of P نارسایی‌ها و مشکلاتی از جمله الگوی حملات نه چندان لذت‌بخش در برخی دشمنان، عدم تعادل در سلاح‌ها و طراحی مرحلۀ سطحی را در خود جای داده است، اما هیچ‌یک از این موارد تجربۀ کلی را به شکلی قابل توجه تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. Lies of P من را متقاعد کرد تا NG+ 4 پیش بروم و این فوق‌العاده است! در انتها، پولیش خارق‌العادۀ بازی فراتر از مطرح‌ترین بازی‌های این روزهای گیمینگ، پشتیبانی پس از عرضۀ بی‌نظیر تیم سازنده از بازی و استقبال آن‌ها از بازخورد گیمرها، من را نسبت به آیندۀ این استودیو مشتاق و هیجان‌زده می‌کند. بی‌صبرانه منتظر بستۀ‌الحاقی Lies of P و در آینده نسخۀ دوم آن هستم.

۲. Planet of Lana

همانقدر که Lies of P به سطح کیفی آثار فرام‌سافتور نزدیک می‌شود، Planet of Lana در حوالی سطح کیفی عناوین Playdead، خالقین Inside و Limbo، سیر می‌کند. اگرچه در زمینۀ خلاقیت، ابتکار در طرح داستان و تنوع پازل‌ها شاهد آن گیرایی و نبوغی موجود در آثار Playdead نیستیم، اما شک نداشته باشید که یک تجربۀ احساسی و بصری فوق‌العاده به همراه پازل‌های جذاب در انتظار شما است. Planet of Lana در عرض گیم‌پلی ۵ ساعتۀ خود می‌تواند تاثیری ماندگارتر از برخی عناوین ۱۰۰ ساعته روی شما بگذارد و این تحسین‌برانگیز است.

۱. COCOON

نبوغ COCOON در سادگی آن نهفته است و این سادگی در کنترل بازی که تجربۀ آن از ابتدا تا انتها تنها با یک دکمه و آنالوگ قابل انجام است نیز رسوخ پیدا کرده. با پیش‌روی در مراحل، بازی از حیث طراحی هوشمندانۀ پازل‌ها کم نمی‌آورد که بخواهد به طور واحد یک مکانیک چالش‌برانگیز و پیچیده را معرفی کند. ذکاوت این اثر هنری، در آن است که طوری مکانیک‌های ساده و سرراست را با یکدیگر ترکیب، مدیریت و معماری می‌کند، که نهایتاً با پازلی منحصر به فرد و زیرکانه طرف می‌شویم؛ اجزای ساده‌ای که سیستمی به مراتب پیچیده را تشکیل داده‌اند. آنچه COCOON را به یک اثر جادویی بدل می‌سازد، صرفاً مکانیک‌های ساده، متعدد و متنوعِ آن نیستند، بلکه چگونگی ترکیب و ادغام آن‌ها است که اهمیت می‌یابد. COCOON از سادگی پیچیدگی می‌سازد تا یکی از ظریف‌ترین و هوشمندانه‌ترین بازی‌های مستقل سال ۲۰۲۳ شکل بگیرد، اثری که گیمینگ باید به آن ببالد.