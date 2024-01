همچنین عنوان اکشن نقش‌آفرینی جهان باز Hogwarts Legacy در هفته‌ی پایانی سال ۲۰۲۳ جلوتر از Super Mario Bros. Wonder در صدر جدول فروش فیزیکی هفتگی بریتانیا قرار گرفت. با وجود اینکه در سال ۲۰۲۳ شاهد انتشار عناوینی بزرگی مانند The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom، EA Sports FC 24 و Call of Duty: […]

Hogwarts Legacy پرفروش‌ترین بازی فیزیکی بریتانیا در سال ۲۰۲۳ محسن رضوی فر ۱۳ دی ۱۴۰۲ - 14:07