در صنعتی که طی سال‌های اخیر بر ادغام و تصاحب متمرکز شده است، شرکت‌های بزرگی که استقلال خود را حفظ کرده‌اند، کانون بسیاری از گمانه‌زنی‌های مربوط به خریدهای آینده بوده‌اند. به طور طبیعی، سی‌دی پراجکت رد (توسعه‌دهنده عناوین The Witcher و Cyberpunk) اغلب در حدسیات مطرح شده توسط طرفداران حضور داشته، اگرچه شرکت لهستانی هیچ علاقه‌ای به تصاحب شدن ندارد.

آدام کیسینسکی، مدیر ارشد استراتژی در استودیوی سی‌دی پراجکت رد، طی مصاحبه‌ای با Parkiet گفت که این استودیو همواره تلاش کرده تا استقلال خود را حفظ کند و علاقه‌ای ندارد که توسط شرکت بزرگتری خریداری شود؛ چیزی که این استودیو در طول چند سال گذشته بارها و بارها بر آن تاکید نموده است. او گفت:

ما علاقه‌ای به حضور در هیچ نهاد بزرگتری نداریم. تمام زندگی خود را برای رسیدن به جایگاهی که اکنون داریم کار کرده‌ایم و معتقدیم که در چند سال آینده حتی بزرگتر و قوی‌تر خواهیم شد. ما برنامه‌های بلندپروازانه‌ای داریم و به کاری که انجام می‌دهیم علاقه‌مند هستیم. ما برای استقلال خود ارزش قائلیم.

همچنین کیسینسکی در ادامه افزود که سی‌دی پراجکت رد در حال حاضر هیچ برنامه‌ای برای تصاحب شرکت‌های دیگر ندارد.

ما در حال حاضر هیچ‌گونه خریدی را برنامه‌ریزی نمی‌کنیم. البته، ما پذیرای ایده‌هایی هستیم که می‌تواند استراتژی ما را تسریع کنند. با این حال، ما علاقه‌ای به تملک‌هایی نداریم که تنها شرکت‌های خریداری شده را در گروه خودمان ادغام کرده و نتایج مالی آن‌ها را تجمیع کنیم. در این کار ارزشی نمی‌بینم.

سی‌دی پراجکت رد محصولات زیادی را در دست ساخت دارد. The Witcher 4 پروژه بزرگ بعدی این استودیو خواهد بود و قرار است سه‌گانه جدیدی را برای این فرنچایز آغاز کند، در حالی سازنده آماده است تا مراحل ساخت و توسعه Cyberpunk 2 را نیز آغاز نماید.

استودیوی The Molasses Flood که در مالکیت سی‌دی پراجکت رد قرار دارد، مشغول ساخت یک اسپین-آف از دنیای The Witcher است. شرکت لهستانی مورد بحث ما همچنین با استودیوی Fool’s Theory برای بازسازی نسخه اول The Witcher قرارداد بسته. علاوه بر تمام موارد فوق‌الذکر، سی‌دی پراجکت رد یک IP نقش آفرینی جدید را نیز در دست ساخت دارد.

