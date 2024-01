چندی پیش، شرکت یوبیسافت (Ubisoft) سیستم مورد نیاز و پیشنهادی بازی Prince of Persia: The Lost Crown را به اشتراک گذاشت. با توجه به مشخصات اعلام شده، این اثر «۳۰ گیگابایت» حجم دارد. در ادامه، سیستم‌های مورد نیاز و پیشنهادی را مطالعه می‌کنید. حداقل سیستم مورد نیاز: سیستم پیشنهادی: Prince of Persia: The Lost Crown […]

سیستم مورد نیاز بازی Prince of Persia: The Lost Crown مشخص شد محمد حسین کریمی ۱۳ دی ۱۴۰۲ - 21:35