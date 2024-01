تاریخ انتشار نقدها و نمرات Prince of Persia: The Lost Crown مشخص شد

با نزدیک شدن به زمان عرضه‌ی عنوان اکشن پلتفرمر Prince of Persia: The Lost Crown، به‌تازگی تاریخ انتشار نقدها و نمرات این بازی مشخص شده است.

انتظار می‌رود هفته‌ی آینده محدودیت‌ انتشار نقدها و نمرات Prince of Persia: The Lost Crown در ساعت ۲۰:۳۰ به وقت تهران در تاریخ ۱۱ ژانویه (۲۱ دی) و ۴ روز پیش از عرضه‌ی رسمی بازی برداشته شود. بنابراین طرفداران می‌توانند در تاریخ مذکور شاهد دیدن نقدهای جدیدترین بازی سری Prince of Persia از زمان انتشار Prince of Persia: The Forgotten Sands در سال ۲۰۱۰ باشند.

همچنین پیش‌دانلود Prince of Persia: The Lost Crown قرار است در تاریخ ۱۳ ژانویه (۲۳ دی)، دو روز قبل از عرضه بازی، بر روی شبکه پلی استیشن در دسترس قرار گیرد. این پیش‌دانلود با آخرین به‌روزرسانی از پیش نصب‌ شده برای افرادی ارائه می‌شود که نسخه‌ی دیجیتالی بازی را پیش‌‌خرید کرده‌اند، هرچند ممکن است یک به‌روزرسانی روز اول عرضه منتشر شود. در همین حال، افرادی که دیسک بازی را خریداری کرده‌اند، باید آپدیت روز اول را دانلود کنند.

بازی اکشن ماجراجویی پلتفرمر Prince of Persia: The Lost Crown در تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۸ دی ۱۴۰۲) برای کنسول‌های پلی استیشن ۵، پلی استیشن ۴، ایکس باکس سری ایکس/اس، ایکس باکس وان، نینتندو سوییچ و پلتفرم PC منتشر خواهد شد.

