The Last of Us Part 2 تقریبا ۴۴ درصد کمتر از نسخه اول فروخته است

انتظارات زیادی از The Last of Us Part 2 به‌عنوان آخرین بازی بزرگ کنسول PS4 می‌رفت؛ اما داستان آن سبب ایجاد تفرقه و جنجال بین طرفداران شد.

The Last of Us Part 2 یکی از آخرین بازی‌های انحصاری PS4 بود. در حالی که بازی با نقدهای مثبت روبه‌رو شد و به نظر می‌رسید فروش امیدوارکننده‌ای دارد؛ اما افشای اخیر نشان می دهد که The Last of Us Part 2 در فروش به اندازه کافی موفق نبوده است. طبق یک گزارش، این عنوان حدود ۱۰ میلیون نسخه فروخته است که از نسخه قبلی خود بسیار کمتر است.

پلی استیشن و Naughty Dog اخیراً توجه زیادی به این فرنچایز کرده‌اند ولی با این حال به نظر می رسد استودیو خود را به ریمسترهای The Last of Us محدود کرده است. آمار فروش نشان می‌دهد که پارت ۲ بزرگترین موفقیت این سری نبوده است. این داده‌ها از آخرین افشای Insomniac به دست آمده‌اند که آمار فروش بازی‌های مختلف پلی استیشن را نشان می‌دهد.

طبق این گزارش، پلی استیشن ۱۸ میلیون نسخه از The Last of Us Remastered را فروخته است. این یک رقم قابل توجه محسوب می‌شود و زمانی که آن را با فروش نسخه اورجینال روی PS3، یعنی ۸ میلیون نسخه، مقایسه کنیم، بزرگ‌تر نیز به نظر می‌رسد.

بازی اول در مجموع (نسخه اورجینال و ریمستر) ۲۶ میلیون نسخه فروخت، اما سونی هنوز فراتر رفتن فروش دنباله آن از ۱۰ میلیون نسخه را تأیید نکرده است. البته، احتمال دارد داده‌های افشا شده متعلق به چند ماه پیش باشند. با این حال، بیشتر این تفاوت ناشی از عمر طولانی بازی اول است. پارت ۲ تنها سه سال است که وارد بازار شده، در حالی که پارت ۱ به یازدهمین سالگرد خود نزدیک می‌شود.

The Last of Us Part 2 نقاط قوت زیادی داشت. بسیاری داستان را جذاب‌تر و احساسی‌تر از بازی اول می‌دانند. همچنین عنوان جاه‌طلبانه‌تری بود و پروسۀ ساخت آن دو برابر بازی اول طول کشید. با این حال، بخش‌هایی از بازی چندان مورد استقبال قرار نگرفت.