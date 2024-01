حالت Roguelike ریمستر The Last of Us Part 2 که No Return نام دارد، دارای شخصیت‌ها و مکان‌های قابل بازی متعدد، پاداش‌ها و چالش‌های منحصر به فرد خواهد بود.

ریمستر The Last of Us Part 2 قرار است این عنوان تحسین شده را در مواردی بهبود دهد و موارد قابل توجه‌ای را به بازی اضافه کند. اما یکی از مواردی که شاید بیشتر توجه را به خود جلب کند، حالت بقای جدید روگ‌لایک با عنوان No Return است. در واقع، این خود توسعه‌دهندگان هستند که افراد را نسبت به این حالت و چیزهایی که به همراه دارد، مشتاق کرده‌اند.

اخیراً، دل واکر (Del Walker)، طراح ارشد شخصیت در Naughty Dog، در توییتر درباره میزان استرس‌زا بودن حالت No Return صحبت کرد و گفت که این حالت «برای افرادی که دارای بیماری قلبی هستند توصیه نمی‌شود». البته گیم‌پلی استرس‌زا چیزی است که The Last of Us Part 2 در آن تبهر دارد؛ بنابراین جای تعجب نیست.

واکر می‌نویسد:

«فکر نمی‌کنم شما آماده باشید تا حالت بقای The Last of Us Part 2 Remastered را تجربه کنید. این حالت بسیار استرس‌زا است و برای افرادی که دارای بیماری قلبی هستند توصیه نمی‌شود.»

No Return قرار است دارای ۱۰ شخصیت مختلف قابل بازی باشد و شایعه شده که دارای ۱۲ مکان منحصر به فرد است. The Last of Us Part 2 Remastered در تاریخ ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) برای PS5 عرضه خواهد شد.