پلی استیشن تیزر جدیدی از بازی‌های برنامه‌ریزی شده برای سال ۲۰۲۴ منتشر کرده است که در میان آن‌ها دو عنوان مورد انتظار Metal Gear Solid 3 Remake و Silent Hill 2 Remake نیز وجود دارند. همانطور که انتظار می‌رود، در این تریلر نام عناوین The Last of Us Part 2 Remastered ،Stellar Blade و Final […]

ریمیک‌ Metal Gear Solid 3 و Silent Hill 2 در سال ۲۰۲۴ عرضه خواهند شد محمد حسین کریمی ۱۴ دی ۱۴۰۲ - 22:03