پیشبینی تحلیلگر: سلطه عناوین Live Service در سال ۲۰۲۴ پایان خواهد یافت

یک گزارش جدید بیان می‌کند در سال ۲۰۲۴ شاهد پایان یافتن سلطه‌ی عناوین سرویس محور (Live Service) خواهیم بود و بازی‌های با مقیاس متوسط در اولویت قرار خواهند داشت.

بازی‌های Live Service همواره در میان گیمرها محبوب بوده‌اند و به بخش عظیمی از درآمد صنعت بازی تبدیل شده‌اند. این محبوبیت با جذابیت آن‌ها در پلتفرم‌های استریم آشکار می‌شود، جایی که چنین عناوینی معمولاً در میان پربازدیدترین و بیشترین استریم بازی‌ها یافت می‌شوند.

با این حال طبق یک گزارش جدید، تحلیلگری از شرکت Newzoo پیشبینی کرده است که سلطه‌ی عناوین سرویس محور در سال ۲۰۲۴ پایان خواهد یافت. او معتقد است که بازار رایانه‌های شخصی و کنسول‌ها بیش از حد اشباع خواهد شد و تمرکز به سمت توسعه بازی‌های پریمیوم تغییر خواهد کرد.

بازی‌هایی مانند Destiny 2، GTA Online، Fortnite، League of Legends و … از جمله بزرگ‌ترین عناوین سرویس محور محسوب می‌شوند. با توجه به محبوبیت این بازی‌ها، توسعه‌دهندگان به پشتیبانی از آن‌ها در سال جاری ادامه خواهند داد. با این حال، تحلیلگر بر این باور است در حالی که بازی‌های سرویس محور موجود به عملکرد خوب خود ادامه می‌دهند، توسعه‌دهندگانی که دیگر بخشی از این سبک نیستند، علاقه‌ای به کاوش در توسعه‌ی عناوین این سبک نخواهند داشت.

سال ۲۰۲۳ سال دیوانه کننده ای برای صنعت بازی بود.در این سال شاهد انتشار برخی از بازی‌های فوق‌العاده بودیم، اما بسیاری از استودیوها با چالش‌های بزرگی مواجه شدند که منجر به اخراج‌های گسترده و تغییر ساختار گردید. در همین راستا، استودیوی ناتی داگ ساخت پروژه‌ی سرویس محور The Last of Us Online را لغو کرد.

گزارش اخیر حاکی از آن است که تمرکز صنعت بازی به سمت عناوینی با مقیاس متوسط تغییر خواهد کرد. سال گذشته شاهد موفقیت مایکروسافت با عنوان Hi-Fi Rush بودیم، بنابراین توسعه‌دهندگان دیگر ممکن است از این روند پیروی کنند.

اشباع بیش از حد در ژانر سرویس محور می‌تواند منجر به پیامدهای گسترده در سال ۲۰۲۴ و پس از آن شود. بازی‌هایی مانند Hyenas به این دلیل آسیب دیدند و شرکت سگا (SEGA) ساخت آن را لغو کرد. از سوی دیگر، استودیوهای بزرگ احتمالاً از قبل متوجه این روند شده‌اند و آن‌ها را نسبت به طرح‌های سرویس محور پرخطر در آینده محتاط می‌کند.

منبع: Tech4gamers