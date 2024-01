فیلم The Holdovers اثر تازه منتشر شده‌ای در ژانر درام و کمدی است که حال و هوای کریسمس را همراه خود دارد. در ادامه با نقد فیلم The Holdovers همراه ما باشید.

هر ساله در نزدیکی سال نو میلادی آثار زیادی با تم کریسمس منتشر می‌شوند که به اکثر آن‌ها نیز برچسب‌هایی مثل فیلم‌های کریسمسی یا آثار حال خوب کن و یا فیلم‌های شاد زده می‌شود. انتشار اینگونه آثار تقریبا تبدیل به یک سنت دیرینه در آستانه سال نو میلادی و کریسمس شده است.

فیلم The Holdovers نیز کاملا حال و هوای کریسمسی دارد چرا که قصه این فیلم در زمان کریسمس و تعطیلات سال نو اتفاق افتاده و بخش اصلی و مهم روایت آن می‌باشد. اما فیلم The Holdovers ساخته نشده تا تنها یک اثر کریسمسی با خواندن آهنگ‌های گوناگون و یا اثری موزیکال و صرفا مختص سال نو باشد. The Holdovers با وجود آنکه در دوره زمانی تعطیلات سال نو میلادی روایت می‌شود، اما فیلمی است برای تمام فصول. اثری که می‌توان در هر زمانی از سال با هر مود و حالتی به تماشای آن نشست و از این تماشا لذت برد.

The Holdover یا جاماندگان همانگونه که از اسمش برمی‌آید قصه چند جامانده را روایت می‌کند. جامانده‌هایی از تعطیلات سال نو که هر کدام به دلیلی مجبور به گذراندن تعطیلات خود در مدرسه شبانه‌روزی بوده و از تعطیلات و تفریح و خوش‌گذرانی جا مانده‌اند. این جاماندگان اما تنها از تعطیلات سال نو یک سال خاص جا نمانده‌اند، بلکه آن‌ها همگی و هر کدام به یک طریق در زندگی نیز یک جامانده به حساب می‌آیند.

فیلم The Holdovers با چند نمای معرف از شهری کوچک و غرق در برف آغاز شده و سپس به یک مدرسه پسرانه شبانه‌روزی می‌رسد. مدرسه‌ای که به دلیل نزدیکی تعطیلات شور و شوق عجیبی در بین دانش‌آموزان آن وجود دارد. در این بین ما در همان ابتدا با یکی از معلم‌های این مدرسه آشنا می‌شویم، شخصی به نام پاول هانهام. هانهام یک معلم تاریخ سخت‌گیر، معتقد به اصول و نظم و بسیار جدی است. او شخصی است که از طرف مدرسه انتخاب شده تا تعطیلات را در آنجا بگذراند و مراقب آن دسته از دانش‌آموزانی باشد که در تعطیلات در مدرسه مانده و جایی برای رفتن ندارند.

در مقابل هانهام، دانش‌آموزی به نام انگس در این مدرسه حضور دارد که دست بر قضا قرار است تا علی‌رغم میل باطنی‌اش، تعطیلات را در مدرسه بگذراند. البته که در کنار او چند تعداد انگشت‌شمار دیگر در مدرسه می‌مانند اما در نهایت بر حسب اتفاقاتی او تبدیل به تنها دانش‌آموز باقی مانده در مدرسه می‌شود.

در کنار این دو شخصیت، شخص سومی به نام مری نیز حضور دارد. مری مادری است که به تازگی فرزند خود که دانش‌آموز همین مدرسه بوده را در جنگ ویتنام از دست داده است. در واقع او این مدرسه را تنها پل ارتباطی بین خود و فرزندش و خاطرات او می‌داند. مری سرآشپز مدرسه بوده و مسئولیت تهیه غذای دانش‌آموزان و معلمان را بر عهده دارد. مری که پسر خود را از دست داده و مدرسه تنها یادآور فرزندش برای او است نیز تصمیم می‌گیرد تا سال نو و تعطیلات را در مدرسه بگذراند.

بجز مری که به انتخاب خود در مدرسه مانده، دو شخص دیگر یعنی هانهام معلم تاریخ و انگس دانش‌آموز هر کدام به دلایلی مجبور به ماندن در مدرسه شده‌اند. هانهام از طرف مدیر مدرسه به دلیل مردود کردن فرزند یک مقام مهم، تنبیه شده و انگس نیز توسط مادر و ناپدری‌اش که قصد رفتن به ماه عسل داشته‌اند، رها شده است.

در واقع هانهام و انگس به یکدیگر گره خورده‌اند. اگر انگس می‌توانست به خانه برود، دیگر شخصی برای مراقبت در مدرسه نبود و هانهام نیز می‌توانست مدرسه را ترک کند. از طرف دیگر انگس نیز اصلا از گذراندن تعطیلات با معلم سخت‌گیر و منظبط خود راضی نبوده تا این تعطیلات برای او شبیه به جهنم باشد. رابطه سراسر کینه و کل‌کل‌گونه بامزه بین این دو با یک اتفاق ناگهانی یعنی دررفتگی شانه انگس رفته رفته شکل گرفته و ساخته می‌شود.

فیلم The Holdovers چنین موقعیتی را می‌سازد تا حال قصه خود را در این فضا روایت کند. به طور قطع فیلم تمرکز اصلی و اکثر نیرو و توان خود را در اختیار و خدمت معلم تاریخ دوست‌داشتنی یعنی پاول هانهام می‌گذارد. فیلم شخصیتی را می‌سازد که به شخصه تا ابد او را به خاطر خواهم داشت. The Holdovers تمام ارکان خود را برای ساخت و پرداخت این شخصیت به کار می‌گیرد. تمام اتفاقات موجود در روایت و قصه فیلم به گونه‌ای طراحی شده‌اند که در نهایت در خدمت شخصیت هانهام بوده و به پرداخت بیشتر آن منجر شوند.

حال در کنار این شخصیت که مرکز توجه فیلم The Holdovers است، انگس یک دانش‌آموز بازیگوش، بی‌پروا و البته باهوش وجود دارد که به شکل عجیبی شباهت‌های زیادی با هانهام معلم خود دارد‌. این شباهت‌ها رفته رفته با ظرافت خاصی عیان شده و شکل می‌گیرد. The Holdovers در تمام طول مدت خود مشغول ایجاد نوعی قرینگی بین دو شخصیت انگس و هانهام است و در نهایت این موضوع تا جایی پیش می‌رود که مشخص می‌شود آن دو از یک نوع قرص برای فرار از افسردگی استفاده می‌کنند.

در میان این سه اما هانهام جا مانده اصلی است. شخصی که در دوران دانشجویی خود از دانشگاه هاروارد اخراج شده و در نهایت بدون مدرک تحصیلی به محل تحصیل دبیرستان خود برگشته و در آنجا به تدریس تاریخ مشغول است. او که خود معلم تاریخ است و درباره گذشته و گذشتگان تدریس می‌کند، ظاهرا خیلی وقت است که در گذشته و تاریخ زندگی خود جا مانده است.

هانهام خود را متوقف می‌بیند در حالی که اطرافیان او با سرعت زیادی رو به جلو حرکت کرده‌اند. او تقریبا تمام عمرش را در دبیرستانی که زمانی خودش دانش‌آموز آنجا بوده مشغول تدریس بوده است. به گونه‌ای که مدیر حال حاضر آن مدرسه از شاگردان او بوده است. اما این تعطیلات به نوعی توفیق اجباری برای هانهام بدل می‌شود و او از ارتباط با انگس در نهایت به یک شروع تازه برای یک زندگی جدید می‌رسد.

در واقع The Holdovers تصویری از هانهام و کشمکش درونی او را برای ما می‌سازد که این کشمکش درونی یک ما به ازای بیرونی نیز دارد که با انگس شکل می‌گیرد. هانهام در این تعطیلات به یک ماجراجویی ذهنی رفته است. گویا که او در یک سفر ذهنی با گذشته خود در قالب انگس روبرو شده است.

او حال گذشته خود را در مقابلش حاضر می‌بیند و نکته جذاب اینکه فیلم با حوصله تمام و به آرامی ارتباط بین این دانش‌آموز و معلم را از پس تمام کل‌کل‌ها، نفرت و محبت بین آن دو می‌سازد تا در نهایت آن‌ها را تبدیل به دو تصویر در آینه کند. در نهایت نیز همین قرینگی به پایانی درست و منطقی در فیلم بدل می‌شود جایی که هانهام از افتادن اتفاقی برای انگس که برای خود هانهام رخ داده بود جلوگیری کرده تا هر دو بتوانند در مسیری بهتر قرار گیرند. تا انگس مانند او تبدیل به یک جامانده در زندگی نشود و خود هانهام نیز در نهایت شجاعت شروعی نو و تازه را پیدا کند.

در پایان نقد فیلم The Holdoversباید گفت که با اثری تماشایی، شیرین و دلنشین روبرو هستیم که با فیلمنامه‌ای دقیق و حساب شده مرحله به مرحله شخصیت‌های خود را در قصه پیش برده و ابعاد بیشتری از آن‌ها را برای مخاطب آشکار می‌کند. فیلم به جرئت یک کاراکتر ماندگار به نام پاول هانهام خلق می‌کند که معنای درستی از شخصیت‌پردازی را به ما ارائه می‌کند. البته که این پرداخت درست با بازی فوق‌العاده‌ای همراه است که همه چیز را تکمیل می‌کند.

The Holdovers از کشمش انگس و هانهام تمام حس‌های مورد نیاز را به مخاطب منتقل می‌کند. از درگیری‌ها، از پشت یکدیگر بودن‌ها از تنفر‌ و از محبت بین این دو یک رابطه انسانی درست ساخته می‌شود که ماحصل آن فیلمی است به نام The Holdovers که می‌توان با نهایت اطمینان آن را جزو آثار بسیار خوب ۲۰۲۳ نامید.