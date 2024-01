نسخه کنسولی و رایانه شخصی بازی GTA: The Trilogy – The Definitive Edition از شرکت راکستار گیمز (Rockstar Games) ممکن است بهبودهایی را از پورت موبایل اخیر دریافت کنند. بر اساس فعالیت‌های اخیر پایگاه داده استیم (SteamDB)، به نظر می‌رسد راکستار گیمز بر روی یک پچ جدید برای GTA: The Trilogy – The Definitive Edition […]

نسخه‌های کنسول و PC بازی GTA: The Trilogy احتمالا بهبودهایی را از پورت موبایل دریافت خواهند کرد علیرضا محمدی ۱۵ دی ۱۴۰۲ - 12:08