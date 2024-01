به تازگی تصویری برای سریال لایو اکشن Avatar: The Last Airbender منتشر شده که آنگ را نشان می‌دهد. سرویس آنلاین نتفلیکس به دنبال آن است تا اقتباس لایو اکشن ساخته شده بر اساس انیمیشن سریالی بسیار محبوب و برجسته Avatar: The Last Airbender را پخش کند و در همین راستا نیز به تازگی تصویری تازه […]

تصویر تازه سریال لایو اکشن Avatar: The Last Airbender علی محمدپناه ۱۵ دی ۱۴۰۲ - 17:00