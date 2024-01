تیزر جدیدی از سریال Masters of The Air منتشر شد

جدیدترین تیزر منتشر شده از سریال Masters of The Air، نبردهای سنگین هوایی را در بحبحه‌ی جنگ‌جهانی دوم را به تصویر می‌کشد.

سریال Masters of The Air (اربابان آسمان) روایتگر داستان نبرد خلبانان گروه ۱۰۰ام بمباران نیروی هوایی آمریکا با ارتش آلمان نازی در جنگ جهانی دوم است. این سریال بر اساس کتابی به قلم دونالد ال.میلر به نام Masters of The Air: America’s Bomber Boys Who Fought The Air War Against Nazi Germany (اربابان آسمان: خلبانان آمریکایی که در آسمان در برابر آلمان نازی جنگیدند) توسعه یافته است.

شما می‌توانید جدیدترین تیزر منتشر شده از این اثر را در زیر تماشا یا دانلود کنید.

سریال Masters of The Air توسط جان شیبان و جان اورلوف خلق شده است. همچنین بازیگر افسانه‌ای سینما یعنی تام هنکس و کارگردان مشهور و توانمند سینما یعنی استیون اسپیلبرگ در مقام تهیه‌کننده در این اثر حضور دارند.

تام هنکس و استون اسپیلبرگ پیش از این خلق درام جنگی تحسین‌شده‌ی Band of Brothers را نیز در کارنامه‌ی تلویزیونی خود به ثبت رسانده‌اند. از بازیگران فیلم Masters of The Air می‌توان به آستین باتلر و بری کیوگن اشاره کرد.

سریال Masters of The Air در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ (۶ بهمن ۱۴۰۲) در سرویس اپل‌تی‌وی پلاس در دسترس قرار می‌گیرد.

منبع: کولایدر