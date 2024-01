طبق گزارشات منتشر شده، دنباله بازی Lords of the Fallen با نام Death of the Fallen در دست توسعه بوده و برای عرضه در سال ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

نکات برجسته

Lords of the Fallen مهمترین بازی شرکت سی‌آی گیمز (CI Games) در دهه گذشته بود.

طبق گزارشات، این شرکت به ساخت دنباله‌ای با نام Death of the Fallen چراغ سبز نشان داده است.

دنباله مورد بحث احتمالاً در سال ۲۰۲۶ عرضه می‌شود و توسط استودیوی هکس‌ورکس (Hexworks) توسعه خواهد یافت.

Lords of the Fallen یکی از برجسته‌ترین سولزلایک‌های سال ۲۰۲۳ بود. این عنوان با مکانیک امیدوارکننده دو قلمرو، فناوری Unreal Engine 5 و تیمی که امیدوار بودند پس از اولین تلاش ضعیف، خود را نجات دهند، به سرعت به یک موفقیت تبدیل شد و بیش از یک میلیون نسخه فروخت.

این موفقیت، ناشر بازی، یعنی شرکت سی‌آی گیمز، را در موقعیتی قرار داد که بتواند بازی‌های بیشتری از این فرنچایز و سایر عناوین سولزلایک را تأمین مالی کند. طبق گزارشی جدید، Death of the Fallen یکی از پروژه‌های آینده بوده که توسط این ناشر برنامه‌ریزی شده است.

چرا مهم است: در حالی که Lords of the Fallen برای دریافت جایزه بهترین بازی سولزلایک سال ۲۰۲۳ به اندازه کافی خوب نبود، اما نقدهای مثبتی دریافت کرد. بنابراین، یک دنباله این پتانسیل را دارد که بسیاری از جنبه‌های خود را بهبود بخشد و IP را به دستاوردهای جدیدی برساند.

کاربر توییتر، Kurakasis، یک علامت تجاری ثبت شده توسط سی‌آی گیمز را کشف کرده است. این علامت تجاری برای عنوان Death of the Fallen ثبت شده و انتظار می‌رود ورودی بعدی از عناوین سولزلایک این ناشر باشد.

کاربر مذکور فهرست‌های شغلی مختلف، پروفایل‌های لینکدین کارمندان و اطلاعات مربوط به پروژه‌های بعدی سی‌آی گیمز را جستجو کرده. طبق یافته های او، Death of the Fallen بازه زمانی سال ۲۰۲۶ را هدف قرار داده است.

همچنین انتظار می‌رود که استودیوی هکس‌ورکس همانند نسخه اول، مسئولیت ساخت این دنباله را نیز بر عهده داشته باشد و احتمالاً پس از اولین نمایش نه چندان چشمگیر با این فناوری در Lords of the Fallen، دوباره از موتور Unreal Engine 5 استفاده کند.

چیز زیادی فراتر از این اطلاعات در دسترس ما نیست، اما همین گزارش، عناوین جالب دیگری مانند Project Survive را برجسته می‌کند. به نظر می‌رسد سی‌آی گیمز در حال کار روی ساخت یک بازی بقای ترسناک و جهان باز بوده که رونمایی اولیه از آن احتمالاً برای سال ۲۰۲۴ برنامه‌ریزی شده است.

از طرفی، یک IP چندنفره نیز در کنار نسخه جدیدی از فرانچایز Sniper Ghost Warrior در حال توسعه بوده و توسط این ناشر منتشر خواهد شد.

اگر به ساخت دنباله‌ای با نام Death of the Fallen چراغ سبز نشان داده‌اند، امیدواریم که تیم توسعه‌دهنده به گسترش و بهبود مفهوم جهان دوگانه از Lords of the Fallen بپردازند.

توانایی عبور از Umbral و Axiom به بازی اشاره‌ای از اصالت می‌دهد که اغلب در سبک شلوغ سولزلایک یافت نمی‌شود. تکرار این مفهوم و در عین حال معرفی انواع دشمنان بیشتر، باس فایت‌های بهتر و طراحی مراحل دقیق‌تر می‌تواند یک تغییردهنده اساسی برای دنباله باشد.

در سال ۲۰۲۳، بازی‌های سولزلایک هویت جدیدی پیدا کردند. تحلیلگران همچنین انتظار دارند که این زیرژانر در سال ۲۰۲۴ با اعلامیه‌های جدید شکوفا شود و پس از این گزارش، Death of the Fallen می‌تواند در میان عناوین متعددی از این سبک قرار گیرد که در سال جاری معرفی یا عرضه می‌شوند.

