ارائه اطلاعات جدید از سریال John Wick توسط چاد استاهلسکی

چاد استاهلسکی در تازه‌ترین صحبت‌های خود به سریال جدید از دنیای John Wick اشاره کرده که حال و هوای متفاوتی نسبت به The Continental خواهد داشت.

موفقیت چشمگیر فیلم‌های اکشن و پر زد و خورد John Wick (جان ویک) با نقش آفرینی کیانو ریوز سبب شده تا شاهد گسترش دنیای این مجموعه از طریق فیلم، سریال و حتی انیمه باشیم. نخستین پروژه جدید از این فرنچایز نیز سریال کوتاه The Continental: From the World of John Wick (کانتیننتال: از دنیای جان ویک) نام داشت که حول محور دوران جوانی وینستون اسکات روایت شده بود.

در کنار ساخت یک اثر فرعی به نام بالرین که آنا د آرماس نقش آفرینی شخصیت اصلی آن را بر عهده خواهد داشت، می‌دانیم که چاد استاهلسکی باری دیگر وارد میدان شده تا تولید یک سریال جدید و بدون عنوان از دنیای جان ویک را بر عهده بگیرد. اثری که هیچ شباهتی به The Continental نداشته و کار متفاوتی محسوب می‌شود.

در حال حاضر مشغول تولید یک سریال تلویزیونی از دنیای جان ویک هستیم که کمپانی لاینزگیت حمایت تمام و کمالی از ما انجام داده است. ایده ساخت چنین اثری در بحبوحه اعتصابات شکل گرفت و حال تازه مشغول تدارک شرایط مورد نیاز برای ساخت آن شده‌ایم.

ما دوست داریم تا نمایش متفاوتی حول محور فرنچایز جان ویک را مهیا کنیم که امیدوارم بتوانیم برخی از شخصیت‌های نام‌آشنا را در مقابل دوربین قرار دهیم. اگر که شرایط در هالیوود مساعد باشد، سال آینده شاهد به وقوع پیوستن اتفاقات هیجان‌انگیزی خواهیم بود.

این که سریال بدون عنوان از دنیای جان ویک حول محور چه وقایع و شخصیت‌هایی خواهد بود، فعلاً در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. باید صبر کرد و دید که چاد استاهلسکی چه برنامه‌هایی برای به وجد آوردن طرفداران این فرنچایز اکشن خواهد داشت.

منبع: کامیک‌بوک