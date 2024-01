در فیلم لایو اکشن How to Train Your Dragon جرارد باتلر قرار است نقش پدر هیکاپ را به تصویر بکشد. انیمیشن‌های How to Train Your Dragon از محبوبیت بسیار زیادی در بین مخاطبان برخوردار هستند و حالا استودیو سازنده به دنبال ساخت نسخه‌ای لایو اکشن بر اساس این مجموعه انیمیشن‌ها است و به تازگی نیز […]

