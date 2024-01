جولیا گارنر به فیلم Wolf Man پیوست

جولیا گارنر قرار است در فیلم Wolf Man محصول کمپانی بلوم‌هاوس در مقابل کریستوفر ابوت نقش‌آفرینی کند.

فیلم The Wolf Man یکی از پروژه‌های در حال توسعه کمپانی بلوم‌هاوس به شمار می‌رود که با انتخاب بازیگر دیگری یک گام دیگر به سمت تولید نزدیک شده است. به تازگی جولیا گارنر به جمع بازیگران این اثر سینمایی اضافه شده و قرار است در این فیلم تازه نقش‌آفرینی کند. جولیا گارنر بیشتر به خاطر نقش‌آفرینی در سریال Ozark محصول سرویس آنلاین نتفلیکس شهرت دارد.

این فیلم تازه و ترسناک از کمپانی بلوم‌هاوس قرار است هیولایی نمادین را برای مخاطبان نسل جوان به نمایش در بیاورد و این در حالی است که نسخه اصلی این داستان در سال ۱۹۴۱ میلادی به روی پرده سینماها آمده است. چندی پیش کریستوفر ابوت برای نقش‌آفرینی در این فیلم به خدمت گرفته شده بود و قرار است نقش اصلی را بازی کند.

در حالی کریستوفر ابوت برای ایفای نقش اصلی فیلم انتخاب شد که قبلا رایان گاسلینگ گزینه مدنظر برای حضور در این اثر سینمایی بود. فیلمبرداری این اثر سینمایی به زودی شروع می‌شود چراکه این اثر سینمایی قرار است در سال جاری میلادی اکران شود.

لی وانل وظیفه کارگردانی این اثر سینمایی را برای کمپانی بلوم‌هاوس و یونیورسال در دست دارد و این در حالی است که او قبلا فیلم The Invisible Man و فیلم Insidious: The Last Key را برای این دو کمپانی ساخته است. فیلم The Wolf Man در تاریخ ۲۵ اکتبر سال ۲۰۲۴ میلادی (جمعه ۴ آبان ۱۴۰۳) به روی پرده سینماها می‌آید.

منبع: collider