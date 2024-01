طی سال ۲۰۲۳ در مجموع ۲۵۱ بازی به ارزش تقریباً ۸ هزار دلار در سرویس استریم پلی استیشن پلاس (PS Plus) ارائه شدند.

پلی استیشن پلاس (PlayStation Plus) و ایکس باکس گیم پس (Xbox Game Pass) از جمله محبوب‌ترین سرویس‌های اشتراکی در صنعت ویدیو گیم هستند.

پلی استیشن پلاس مجموعاً ۲۵۱ بازی در سال گذشته ارائه داد.

این رقم شامل هر سه سطح اشتراک پلی استیشن پلاس می‌شود.

ارزش کل بازی‌های ارائه شده در سرویس پلی استیشن پلاس حدود ۸۰۰۰ دلار بوده است.

خدمات اشتراک بازی برای هر دو کنسول پلی استیشن و ایکس باکس یکپارچه شده. سال گذشته، ایکس باکس گیم پس محتوایی به ارزش ۹۰۰۰ دلار از جمله بازی‌هایی مانند Starfield و Lies of P را به عنوان عناوین روز اول عرضه کرد. به طور مشابه، PS Plus با ارائه بازی‌هایی به ارزش ۸۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۳ ثابت نمود که برای مشترکین خود ارزش بسیاری قائل است.

چرا مهم است: PS Plus اخیرا به دلیل افزایش قیمت مورد انتقاد قرار گرفت. سونی ادعا کرد که قیمت بالاتر به ارائه محتوای با کیفیت بالاتر کمک می‌کند و این گزارش نشان می‌دهد که غول ژاپنی دنیای بازی در حال پیشرفت به سمت این هدف است.

پس از گزارشی که ارزش ایکس باکس گیم پس را در سال گذشته بررسی می‌کرد، حال تیم Loadout لیست بازی‌هایی که در سال ۲۰۲۳ روی سرویس پلی استیشن پلاس منتشر شده بودند را تحلیل می‌کند.

همانطور که در این گزارش اشاره شده، پلی استیشن در سال گذشته پس از جمع‌بندی تمامی بازی‌ها در سه سطح اشتراکی، در مجموع ۲۵۱ بازی را به این سرویس اضافه کرد و هزاران دلار برای گیمرها صرفه‌جویی نمود.

PS Plus Essential ارزان‌ترین سطح پیشنهاد شده توسط سونی (Sony) است و سال گذشته ۳۷ بازی را ارائه داد. در مجموع، بازی‌های این سطح ارزشی معادل ۱۴۷۹.۶۳ دلار به PS Plus اضافه کردند، اما بخش عمده‌ای از ارزش ۸۰۰۰ دلاری سرویس مورد بحث از سطح PS Plus Extra نشأت می‌گیرد.

این قانع‌کننده‌ترین سطح سرویس مذکور بوده که عملاً به عنوان رقیب ایکس باکس گیم پس شناخته می‌شود. به لطف ۱۶۸ بازی، سونی ارزشی معادل ۷۴۵۹.۵۹ دلار را به این سطح از اشتراک خود اضافه کرد.

با این حال، PS Plus Extra شامل انتشار عناوین فرست پارتی در روز اول نمی‌شود. بازی‌های فرست پارتی پلی استیشن بخشی از PS Plus Extra هستند، اما آخرین عناوین، مانند Marvel’s Spider-Man 2، تا مدتی طولانی در این سرویس قرار نخواهند گرفت.

سرانجام، PS Plus Premium تعداد ۴۶ بازی به ارزش ۵۷۰.۵۴ دلار را ارائه نمود و کاتالوگ خود را با مجموعه‌ای از بازی‌های کلاسیک کنسول‌های قدیمی پلی استیشن گسترش داد.

داده‌های بالا نشان می‌دهند که سونی تمام تلاش خود را می‌کند تا بازی‌هایی عالی را به مشترکین ارائه دهد و آن‌ها را در طول سال با بازی‌های فراوانی درگیر کند.

دیدگاه ما در مورد کاتالوگ سونی: امیدواریم شاهد افزایش تمرکز پلی استیشن روی عناوین AAA باشیم. سطح Premium نیز بسیار ناامیدکننده بوده است، زیرا بسیاری از بهترین بازی‌های کنسول‌هایی مانند پلی استیشن ۲ و PSP هنوز با گذشت حدود دو سال از معرفی این سطح، در سرویس‌ پلی استیشن حضور ندارند.

بازی‌هایی مانند God of War و Ratchet & Clank از کنسول‌های قدیمی‌تر می‌توانند به راحتی ارزش بیشتری به این سرویس بیافزایند و بازیکنان را تشویق کنند تا بالاترین سطح PS Plus را امتحان نمایند. در حالت ایده‌آل، ما همچنین می‌خواهیم اجرای Backward Compatibility را برای عناوین PS3 ببینیم، اگرچه رخ دادن این اتفاق در نسل جاری بسیار بعید به نظر می‌رسد.

