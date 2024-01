به نظر می‌رسد ایکس باکس به دنبال موفقیت عنوان Hi-Fi Rush قصد دارد این بازی را در اواخر سال جاری میلادی برای نینتندو سوییچ عرضه کند.

Hi-Fi Rush عنوانی است که نشان می‌دهد یک بازی موفق لزوماً به بودجه‌ی زیادی نیاز ندارد. این بازی اکشن ریتمی از زمان انتشار در اوایل سال ۲۰۲۳ موفقیت بزرگی را کسب کرده است و در حال حاضر به عنوان یکی از بهترین عناوین ایکس باکس در سال گذشته شناخته می‌شود.

بازی Hi-Fi Rush که توسط استودیوی تانگو گیم‌ورکز (Tango Gameworks) توسعه یافته است، در سال ۲۰۲۳ برای ایکس باکس سری ایکس/اس و رایانه‌های شخصی منتشر شد و حال یک گزارش جدید بیان می‌کند این اثر احتمالاً به‌زودی روی یک پلتفرم دیگر عرضه می‌شود.

این اطلاعات اولین بار توسط Nate The Hate، منبع فاش‌کننده صنعت بازی منتشر شد. به گفته‌ی منابع وی، مایکروسافت به زودی یک عنوان فرست پارتی را که مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است، به یک پلتفرم رقیب خواهد آورد. این منبع از توضیحات بیشتر امتناع ورزیده است. با این حال، بسیاری از افراد در خصوص عرضه‌ی Hi-Fi Rush روی نینتندو سوییچ گمانه‌زنی کرده‌اند. اما بسیاری نیز بر این باور بودند که احتمال عرضه‌ی بازی‌هایی مانند Pentiment بر روی کنسول نینتندو محتمل است.

اما lolilolailo، یکی از منابع افشار مایکروسافت در ریست‌ارا (Resetera) بیان می‌کند که این بازی مورد بحث همان آخرین ساخته‌ی تانگو گیم‌ورکز یعنی Hi-Fi Rush است. گزارش‌های پیشین این منبع در مورد آیپی‌هایی مانند Persona دقیق بوده و باعث ایجاد هیجان در بین طرفداران شده است.

با توجه به محبوبیت قابل توجهی که کنسول نینتندو سوییچ برای بازی‌های ریتمی دارد، طرفداران نینتندو احتمالا با اشتیاق از Hi-Fi Rush استقبال می‌کنند. عناوین موفقی مانند Crypt of the NecroDancer و Taiko no Tatsujin جذابیت و موفقیت این سبک را در پلتفرم نینتندو نشان داده‌اند. بدون شک عرضه‌ی این بازی بر روی کنسول نینتندو تحسین مخاطبان جدید را در این پلتفرم به دست خواهد آورد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ایکس‌ باکس از موفقیت بازی راضی بوده و متعهد به آزمایش پروژه‌های متنوع‌تر پس از انتشار آن بوده است. چشم‌انداز بازی‌های بیشتری مانند Hi-Fi Rush در آینده اطمینان‌بخش است، به خصوص در صنعتی که به نظر می‌رسد توسعه‌دهندگان تمرکز خود را از بازی‌های AA به عناوین AAA با بودجه‌ی بالا تغییر می‌دهند.

