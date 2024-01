جاد آپاتو به تازگی بیان کرده که قرار دادن فیلم Barbie در رقابت جایزه اسکار بهترین فیلم‌نامه اقتباسی توهین‌آمیز است.

جاد آپاتو با تصمیم آکادمی علوم و هنرهای سینما برای طبقه‌بندی فیلم‌نامه فیلم Barbie به عنوان یک فیلم‌نامه اقتباسی و نه یک فیلم‌نامه اورجینال مخالف است. جاد آپاتو کارگردان فیلم Knocked Up و فیلم This Is 40 در صفحه خودش در شبکه اجتماعی ایکس یا همان توییتر نوشته:

این توهینی به نویسندگان است که می‌گویند آن‌ها بر اساس منابع و مطالب موجود فیلم‌نامه فیلم «باربی» را نوشته‌اند. هیچ مطلب یا داستانی وجود نداشت. این بسیار واضح است.

اخیرا گزارش شده بود که علیرغم تلاش‌ها برای قرار گرفتن فیلم «باربی» در جمع نامزدهای فیلم‌نامه اورجینال، این اثر سینمایی برای قرار گرفتن در جمع نامزدهای فیلم‌نامه اقتباسی رقابت خواهد کرد. هر نهاد قوانین خودش را در رابطه با فیلم‌نامه‌ها دارد و بسیاری از فیلم‌های قبلی ساخته شده بر اساس کاراکترهای موجود همچون انیمیشن Toy Story 3، فیلم Borat 2، فیلم Before Sunset و فیلم Before Midnight در نهایت در دسته فیلم‌نامه اقتباسی قرار گرفتند.

از آنجا که شخصیت‌های باربی و کن از جمله شخصیت‌های شناخته شده و از پیش موجود هستند، احتمالا فیلم‌نامه فیلم «باربی» توسط اسکار در دسته فیلم‌نامه اقتباسی قرار بگیرد. این در حالی است که انجمن نویسندگان آمریکا داستان این اثر را یک کار اورجینال تشخیص داده و در مراسم WGA Awards آن را در دسته فیلم‌نامه اورجینال قرار خواهد داد.

رأی‌گیری برای نامزدهای مراسم اسکار سال ۲۰۲۴ میلادی در تاریخ ۱۱ ژانویه انجام خواهد شد.

منبع: variety