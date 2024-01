در سال ۲۰۲۳ میلادی فیلم‌های بسیار خوب و جذابی اکران شدند که بهترین فیلم‌ها توسط وب‌سایت ددلاین انتخاب شده است.

با وجود تأخیرهای ناشی از همه‌گیری کرونا، اعتصابات بازیگران و نویسندگان، تغییرات اساسی در شرکت‌ها و همچنین موارد متعدد دیگر، سال ۲۰۲۳ به طور کلی سال بسیار خوبی برای فیلم‌ها بوده است. این خودش یک معجزه به شمار می‌رود و همچنین نشان می‌دهد که شاید صنعت سینما از بین نرفته است.

در راستای بررسی فیلم‌های سال ۲۰۲۳ میلادی منتقدان وب‌سایت ددلاین هر کدام فهرستی از بهترین فیلم‌های سال منتشر کردند که فیلم‌‎های مختلفی را در بر می‌گیرد. در ادامه همراه با ما باشید تا به معرفی بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۳ میلادی بپردازیم.

بهترین فیلم‌ها به انتخاب پیت هاموند

فیلم American Fiction

فیلم «داستان آمریکایی» یک طنز بسیار برنده و آمیخته با داستان خانوادگی گزنده‌ای از نویسنده و کارگردان کورد جفرسون در اولین تجربه کارگردانی‌اش به شمار می‌رود. جفری رایت در این فیلم نقش نویسنده‌ای را بازی می‌کند که از تصاویر کلیشه‌ای سیاه‌پوستان در کتاب‌ها و فیلم‌ها منزجر شده و قصد دارد کاری درباره آن انجام بدهد.

فیلم Barbie

فیلم شماره یک باکس آفیس امسال را نباید به‌خاطر اینکه برای افراد بسیار زیادی راضی‌کننده و جذاب بوده، نقد کرد. برداشت گرتا گرویگ از عروسک بسیار مشهور شرکت متل نه‌تنها یک کمدی پر زرق‌وبرق و همه چیز است بلکه توانسته چهره‌ای انسانی روی باربی و کن قرار بدهد.

فیلم BlackBerry

چه کسی می‌دانست که فیلمی درباره ظهور و سقوط معروف‌ترین گوشی هوشمند کانادا می‌تواند تا این اندازه هوشمند و جالب باشد؟ فیلم «بلک‌بری» اولین فیلم از مجموعه‌ای از فیلم‌های بسیار خوب سال ۲۰۲۳ میلادی بود که به‌نوعی یک فیلم بیوگرافی به شمار می‌رود و ثابت کرد که می‌تواند چیزهای بسیار زیاد و فراتر از انتظار ما را ارائه کند.

فیلم The Burial

اگرچه فیلم «خاک‌سپاری» به طور مستقیم برای پخش آنلاین رفت اما این اثر سینمایی از آن دسته آثاری است که مطمئنا تماشاگران قدیمی پسند را بسیار خشنود خواهد کرد. جیمی فاکس و تامی لی جونز در این فیلم کمدی و درام حقوقی بر اساس داستان واقعی بازی می‌کنند و این اثر سینمایی ثابت کرد که این بازیگران همچنان افراد بااستعداد و توانمندی هستند.

فیلم The Color Purple

فیلم «رنگ ارغوانی» پنجمین اقتباس ساخته شده از کتاب اصلی آلیس واکر است و هیچ کس فکر نمی‌کرد که این اثر چیزی برای ارائه کردن داشته باشد اما دوستداران موزیکال‌های سینمایی به‌خوبی ساخته شده مطمئنا از اینکه استیون اسپیلبرگ، اپرا وینفری و کوئینسی جونز تصمیم گرفتند تا این فیلم را بسازند، بسیار سپاسگزار هستند. سکان کارگردان این اثر اقتباسی را در بلیتز بازاوول در دست دارد و از جمله بازیگران حاضر در آن نیز می‌توان به فانتازیا بارینو، دنیل بروکس و تاراجی پی هنسون اشاره کرد که نقش سه شخصیت اصلی داستان را بازی می‌کنند.

فیلم The Holdovers

فیلم «جاماندگان» از آن دسته آثاری است که به نظر می‌رسد هالیوود ساخت آن‌ها را مدت‌ها پیش فراموش کرده است اما این الکساندر پین است که توانسته این فیلم کمدی انسانی و شگفت‌انگیز را به ثمر بنشاند. این اثر سینمایی نه‌تنها توانسته به خودی خودش برجسته باشد بلکه ادای احترام بسیار خوبی به فیلم‌های دهه هفتادی است که آن‌ها را بسیار دوست داریم. در این اثر سینمایی، پل جیاماتی، داواین جوی راندولف و دومینیک سسا نقش سه شخصیت اصلی را بازی می‌کنند، سه شخصیتی که مطمئنا به این زودی آن‌ها را فراموش نخواهید کرد.

فیلم Killers of the Flower Moon

واقعاً شگفت‌انگیز است که این فیلم سه و نیم ساعته در ژانر جنایی و وسترن ساخته مارتین اسکورسیزی خسته‌کننده نیست. در عوض، این اثر سینمایی به فیلمی برجسته و جالب تبدیل می‌شود که حقیقت را درباره بخشی وحشتناک از تاریخ آمریکا در رابطه با منطقه اوسیج و توطئه علیه آن‌ها که حدود ۱۰۰ سال پیش اتفاق افتاده بود را بیان می‌کند. لئوناردو دی کاپریو، رابرت دنیرو و لیلی گلداستون نقش‎‌آفرینی‌های بسیار خوبی از خودشان ارائه کردند و مطمئنا این اثر سینمایی در فیلموگرافی مارتین اسکورسیزی برجسته خواهد بود.

فیلم Maestro

مارتین اسکورسیزی و استیون اسپیلبرگ به دنبال آن بودند تا داستان زندگی موزیسین برجسته لئونارد برنستاین را بسازند اما در نهایت، این بردلی کوپر بود که این کار را به سرانجام رساند. البته اسپیلبرگ و اسکورسیزی تهیه‌کننده این اثر سینمایی بودند. در این فیلم، خود بردلی کوپر نقش شخصیت اصلی را بازی می‌کند و همچنین علاوه بر کارگردانی، نویسنده و تهیه‌کننده آن است. این اثر سینمایی داستان پیچیده و در عین حال الهام‌بخشی درباره ازدواج دارد. کری مولیگان و بردلی کوپر توانستند نقش‌آفرینی‌های بسیار خوبی را از خودشان ارائه کنند و موسیقی نیز در این اثر بسیار جذاب و دلنشین است.

فیلم May December

تاد هاینز با فیلم «می دسامبر» بار دیگر ثابت کرده که او چقدر کارگردان و فیلمساز بزرگ و برجسته‌ای است که توانسته نقش‌های بزرگی را برای زنان به ارمغان بیاورد و همچنین نقش‌آفرینی‌های بسیار خوب و درخشانی را از بازیگران بگیرد. او این کار را در این فیلم با ناتالی پورتمن و جولین مور انجام داده است، دو بازیگری که به‌خوبی در این داستان جذاب و خوش ساخت از هویت و پیوندهای عجیب جای گرفته‌اند. چارلز ملتون نیز به‌خوبی نقش یکی از شخصیت‎های اصلی را بازی می‌کند و نقش‌آفرینی درخشان و برجسته‌ای از خودش ارائه کرده است.

فیلم Oppenheimer

این فیلم بیوگرافی برجسته درباره زندگی سازنده بمب اتم جی رابرت اوپنهایمر اثری تازه از کریستوفر نولان به شمار می‌رود که نیازی نبود در باکس آفیس جهانی بسیار برجسته باشد اما واقعیت این است که بینندگان از تماشای این فیلم سه ساعته درام و با کیفیت لذت بردند و این اثر سینمایی فروش خوبی در گیشه داشت. مطمئنا کریستوفر نولان با این اثر توانسته به دستاورد خوبی دست پیدا کند.

فیلم Origin

آوا دوورنی در پایان اکران این اثر سینمایی درام خیره‌کننده و حماسی در جشنواره فیلم ونیز، هشت دقیقه تشویق شد و واقعاً شایسته آن بود. همانند فیلم کریستوفر نولان، فیلم «خاستگاه» نیز کاملاً غیرمنتظره بود و اقتباسی از کتاب غیرداستانی ایزابل ویلکرسون است و به بررسی تاریخ سیستم کاست می‌پردازد و توسط آوا دوورنی نیز به یک داستان اورجینال درباره زندگی یک زن و سفر به خاستگاه اینکه او کیست و چطور به آنجا رسیده است، تبدیل می‌شود. اونجونو الیس تیلور در فیلمی که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، نقش‌آفرینی فوق‌العاده‌ای را ارائه کرده است.

بهترین فیلم‌های سال ۲۰۲۳ به انتخاب والری کامپلکس

فیلم A Thousand and One

نقش‌آفرینی تیانا تیلور یکی از مواردی است که فیلم «هزار و یک» ساخته ای وی راکول را برجسته و درخشان می‌کند. این فیلم زندگی مردم بومی نیویورک را از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۵ میلادی روایت می‌کند که دوره گذار در نیویورک بوده است. فیلم «هزار و یک» نامه‌ای عاشقانه به مادران، پسران، دختران، فقرا، آواره‌ها و هجوم‌آوران به شهر نیویورک است.

فیلم The Blackening

فیلم «سیاه شدن» ترکیب خوبی از کمدی و ترسناک است که کلیشه‌های این ژانر را به چالش می‌کشد، به‌خصوص آن مواردی که پیرامون بازیگران عمدتاً سیاه‌پوست است. سکان کارگردانی این فیلم را تیم استوری در دست داشته و فیلم‌نامه آن را نیز تریسی الیور و دیوین پرکینز قلم زده است و این اثر سینمایی ادای احترامی به برخی از فرنچایزهای وحشت نمادین مانند Scream، Friday the 13th و Saw دارد و این در حالی است که درون آن لحظات خنده‌دار و بامزه‌ای نیز وجود دارد.

فیلم Eileen

منبع متن: gamefa