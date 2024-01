شب استثنایی The Last of Us در جشنواره امی هنرهای خلاق

در طی برگزاری جشنواره جایزه امی هنرهای خلاق، مجموعه تلویزیونی The Last of Us دستاوردهای ارزشمندی‌ را کسب نموده است.

با پایان یافتن سال ۲۰۲۳ میلادی زمان برگزاری جشنواره‌ها و مراسمات مختلف سینمایی و تلویزیونی فرا رسیده و یکی از بزرگترین آن‌ها مربوط به جایزه امی هنرهای خلاق می‌شود که آثاری نظیر The Last of Us، The White Lotus و The Bear هر کدام موفق شدند تا دستاوردهای ارزشمندی را کسب نموده و جوایز متعددی را از آن خود نمایند.

مجموعه تلویزیونی The Last of Us ساخته شبکه HBO که اقتباسی از بازی‌های پرافتخار و تاثیرگذار استودیو بازی ناتی داگ محسوب می‌شود، با کسب ۸ جایزه توانست تا شبی استثنایی را رقم زده و در صدر فهرست لیست برندگان امسال قرار بگیرد. در ادامه نیز آثاری نظیر The Bear، Wednesday و The White Lotus با ۴ جایزه و Beef با ۳ جایزه در نخستین شب از جشنواره امی هنرهای خلاق موفق ظاهر شده و در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند.

جوایز اقتباس پسا-آخرالزمانی آخرین بازمانده از ما شامل موارد زیر می‌شود:

بهترین بازیگر مرد و زن مهمان برای نیک آفرمن و استورم رید

بهترین طراحی میک‌آپ و گریم با بهره‌گیری از ابزار مصنوعی

بهترین جلوه‌های بصری

بهترین طراحی تیتراژ

بهترین میکس صدا

بهترین تدوین صدا برای قسمت نخست

بهترین تدوین تصویر برای قسمت پنجم

از دیگر آثاری که موفق شدند تا جوایز مختلفی را از شب نخست این جشنواره دریافت نمایند می‌توان به سریال‌های Ted Lasso، Poker Face، The Marvelous Mrs. Maisel و House of the Dragon اشاره کرد که البته همگی آن‌ها نهایت به کسب ۱ الی ۲ جایزه اکتفا کرده و در رتبه‌بندی نام برده شده جایگاهی را به خود اختصاص ندادند.

منبع: ورایتی