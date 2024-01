سال ۲۰۲۳ با تمام حواشی و خبرهای جنجالی‌اش به پایان رسید، اما بازی هایی نیز وجود دارند که با وجود شلوغی سال گذشته، خبری از آن‌ها نشنیدیم. با ما همراه باشید تا به بررسی این عناوین بپردازیم. ۲۰۲۳ سالی پر از هیجان برای بازی‌های ویدیویی، شکستن رکوردها و ادامه حیات این نسل بوده است. به […]

سال ۲۰۲۳ با تمام حواشی و خبرهای جنجالی‌اش به پایان رسید، اما بازی هایی نیز وجود دارند که با وجود شلوغی سال گذشته، خبری از آن‌ها نشنیدیم. با ما همراه باشید تا به بررسی این عناوین بپردازیم. ۲۰۲۳ سالی پر از هیجان برای بازی‌های ویدیویی، شکستن رکوردها و ادامه حیات این نسل بوده است. به نظر می‌رسید که هر روز باید منتظر خبر جدیدی می‌بودیم، نه تنها در مورد خود بازی‌ها، بلکه مواردی همچون لو رفتن تریلر GTA 6، معرفی فیلم Zelda، نهایی شدن خرید اکتیویژن بلیزارد (Activision Blizzard) توسط مایکروسافت (Microsoft)، هک عظیم و بی‌سابقه استودیوی اینسامنیاک گیمز (Insomniac Games) و …؛ با این حال و علی‌رغم اتفاقات رخ داده، سکوت خبری عجیبی در برخی جبهه‌ها وجود داشته است. در این مقاله تمام مواردی که در سال ۲۰۲۳ هیچ خبری از آن‌ها نشد را برای شما عزیزان گردآوری کرده‌ایم. لطفاً تا انتها با ما همراه باشید. ۱۰. فیلم اقتباس شده از یک بازی ویدیویی با حضور دوئین جانسون در ژانویه سال ۲۰۲۲ (دی ۱۴۰۰)، دوئین جانسون (Dwayne Johnson) اعلام کرد که در پروژه ساخت فیلمی با اقتباس از یک بازی ویدئویی مشغول به کار است. از آن زمان تاکنون ۲۳ ماه می‌گذرد، اما در مورد آن پروژه دیگر چیزی نشنیده‌ایم. او در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۱) به عنوان تهیه‌کننده به فیلم It Takes Two پیوست (یادتان هست؟) اما در لیست بازیگران جای نگرفت. محتمل‌ترین اقتباس شاید از فرنچایز God of War باشد. یک سریال از این مجموعه در حال ساخت است و توسط سرویس استریم آمازون، یعنی آمازون پرایم (Amazon Prime)، پخش خواهد شد. هیچ یک از بازیگران این سریال تاکنون مشخص نشده‌اند و واقعاً نمی‌دانیم در چه شرایطی قرار دارد. ۹. Tomb Raider نسخه بعدی Tomb Raider در آگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) فاش شد و لارا کرافت (Lara Croft) را در نقش مربی تیمی از Tomb Raiderهای جدید معرفی نمود. به عنوان یکی از طرفداران سری، من برخلاف دیگران نسبت به این اطلاعات بدبین بودم، همچنین از آن زمان تاکنون هیچ زمزمه‌ای از بازی نشنیده‌ایم که باعث می‌شود متقاعد کردن خودم که همه‌چیز به خوبی پیش می‌رود، دشوارتر از قبل شود. دل‌خوش بودن به این بازی زمانی سخت‌تر می‌شود که می‌فهمیم زیر چتر گروه امبریسر (Embracer Group) قرار دارد. امیدوارم تا زمانی که پروژه به شرایط مناسبی نرسیده چیزی از آن نشنویم. ۸. She Dreams Elsewhere گفتن اینکه هیچ چیز در مورد She Dreams Elsewhere نشنیده‌ایم کاملاً درست نیست. توسعه‌دهنده این بازی سال گذشته تعداد زیادی ویدیو را در توییتر (پلتفرم اجتماعی X) به اشتراک گذاشت و قرار بود بازی در سال ۲۰۲۳ منتشر شود، اما حالا انتشار آن به زمانی نامعلوم موکول شده است. این محصول به عنوان یکی از مورد انتظارترین بازی‌های من، نماینده تمام محصولات ایندی و کوچکی است که بودجه لازم برای یک چرخه بازاریابی طولانی مدت را ندارند. اما نباید فراموش کرد که بازی مورد بحث ما توسط تیمی بسیار کوچک ساخته شده و ظالمانه است اگر که آن‌ها را به خاطر عدم اطلاع‌رسانی‌های مکرر سرزنش کنیم. اجازه ندهید این بازی از دید شما خارج شود. من امید زیادی به آن دارم. ۷. Perfect Dark Perfect Dark در دسامبر سال ۲۰۲۰ (آذر ۱۳۹۹) معرفی شد و از آن زمان تاکنون، تنها شنیده‌ایم که افراد توسعه‌دهنده‌اش در حال ترک استودیوی سازنده هستند و پروژه چندین‌بار ریبوت شده است. در اوایل سال ۲۰۲۳، پروفایل لینکدین یک توسعه‌دهنده فاش کرد که این بازی احتمالاً یک ریبوت است و فرنچایز را از ابتدا آغاز خواهد نمود، اما سه سال پس از رونمایی، طرفداران همچنان در انتظار شنیدن یک خبر رسمی هستند. ۶. The Outer Worlds 2 یکی دیگر از غایبان اصلی شوکیس تابستانی ایکس باکس، The Outer Worlds 2 بود که در ژوئن سال ۲۰۲۱ (خرداد ۱۴۰۰) با پخش تریلری جذاب و دوست‌داشتنی رونمایی شد. پس از گذشت تقریباً دو سال، طرفداران مشتاق و امیدوار بودند تا بتوانند در سال ۲۰۲۳ خبری رسمی از بازه زمانی انتشار بازی بشنوند، اما اتفاقی نیفتاد و محصول مورد بحث ما همچنان در سکوت خبری کامل به سر می‌برد. البته، در حال حاضر آبسیدین روی Avowed متمرکز است و غیبت The Outer Worlds 2 چندان غیرمنطقی نیست. ۵. Kingdom Hearts 4 به عنوان یکی از طرفداران دنیای دیزنی (Disney)، من سری Kingdom Hearts را دشمن ابدی خود می‌‌دانم، به خاطر تفسیرهای بی‌ارزشش از داستان‌های برتر دیزنی. اما حتی من نیز تعجب می‌کنم که آخرین به‌روزرسانی خبری این بازی به ارائه چندین اثر هنری در ماه اوت ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) برمی‌گردد. در آن زمان طرفداران به اشتباه فکر می‌کردند که این آثار هنری یک نشانه هستند و به ما می‌گویند که در آینده‌ای نزدیک اعلامیه‌ای از بازی مورد بحث دریافت خواهیم کرد، اما این اتفاق هرگز نیفتاد و در سال ۲۰۲۳ هم چیزی از آن نشنیدیم. هنگامی که بازی Final Fantasy 7 Rebirth منتشر شود، آیا Kingdom Hearts 4 بالاخره روشنایی روز را خواهد دید؟ تنها زمان مشخص می‌کند. ۴. Death Stranding 2 عنوان Death Stranding 2 در مراسم The Game Awards سال ۲۰۲۲ معرفی شد، اما از آن زمان تاکنون خبری از بازی به دست ما نرسیده است. استودیوی کوجیما پروداکشنز (Kojima Productions) در حال کار روی OD (و احتمالاً یک بازی از Silent Hill) بوده و به طور همزمان، Death Stranding 2 را نیز توسعه می‌دهد. اینکه اولین خبر در آینده به کدام یک از این سه بازی اختصاص خواهد یافت، هنوز مشخص نیست. ۳. Control 2 ساخت و توسعه عنوان تحسین شده Alan Wake 2 مطمئناً اکثر نیروی کار استودیوی رمدی اینترتینمنت (Remedy Entertainment) را به خود اختصاص داده بود. یک تصویر مفهومی از بازی Control 2 در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان ۱۴۰۱) منتشر شد و از آن زمان تاکنون، چیز بیشتری از این بازی نمی‌دانیم. Alan Wake 2 مخاطبان جدید استودیو را با سبک عجیب و غریب رمدی اینترتینمنت آشنا کرد و احتمالاً به‌زودی شاهد به‌روزرسانی‌های بیشتری درباره Control 2 خواهیم بود. رمدی همچنین با همکاری راکستار گیمز (Rockstar Games) مشغول بازسازی Max Payne 1 و Max Payne 2 است. ۲. بازی کارتی و کو-آپ Persona 5 Royal این بازی رومیزی و اسپین-آف که با همکاری استودیوی Pandasaurus Games ساخته می‌شود، در اکتبر سال ۲۰۲۲ (مهر ۱۴۰۱) معرفی شد و سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ را برای عرضه خود هدف قرار داد. از آن زمان ما منتظریم، اما هیچ خبری از بازی منتشر نشده. باور کنید چیزهایی که من درباره این بازی می‌دانم اگر از شما کمتر نباشد، بیشتر هم نیست. ۱. بازی Captain America و Black Panther از استودیوی اسکای‌دنس (Skydance) بازی ویدیویی ، مقالات بازی

منبع متن: gamefa