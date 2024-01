الکساندر پین کارگردان فیلم The Holdovers محصول سال ۲۰۲۳ به تازگی به انتقاد از فیلم‌های ابرقهرمانی پرداخته است.

الکساندر پین فیلمسازی برجسته و با استعداد است که اخیرا فیلم «جاماندگان» را کارگردانی کرده است، فیلمی کمدی و کریسمسی که با استقبال خوبی نیز از سوی مخاطبان مواجه شد. در مصاحبه‌ای تازه با وی، الکساندر پین نه تنها از این اثر تازه خودش گفته بلکه انتقادهایی نیز نسبت به فیلم‌های ابرقهرمانی داشته است.

الکساندر پین مشکل ساده‌ای با فیلم‌های ابرقهرمانی دارد چراکه این فیلم‌ها باعث می‌شوند تأمین مالی برای پروژه‌های کوچکتر سخت باشد. الکساندر پین بیان کرده:

این صحبت‌های الکساندر پین بازتابی از نگرانی‌های فیلمسازان متعدد حول محور فیلم‌های کمیک بوکی است. با اینکه سال ۲۰۲۳ سال دشواری برای فیلم‌های ابرقهرمانی بوده اما این موضوع باعث نشده تا در آینده فیلم‌های کمتری در این ژانر ساخته شوند و دقیقا برعکس، پروژه‌های متعددی در ژانر ابرقهرمانی در دست توسعه قرار دارند.

الکساندر پین در ادامه صحبت‌های خودش درباره گرایش استودیوها به سمت فیلم‎‌های ابرقهرمانی بیان کرده:

با من همراه شوید و فکر کنید؛ در ژانر کمدی امروزه فیلم‌هایی مشابه فیلم Groundhog Day یا فیلم Trading Places یا حتی فیلم Terms of Endearment کجا هستند و چرا ساخته نمی‌شوند؟ چرا یک فیلم کمدی درام خوش‌ساخت تولید نمی‌شود؟ چرا فیلم‌هایی همانند فیلم Out of Africa و فیلم The English Patient جایی در سینمای امروزی ندارند؟

پیدا کردن بودجه فیلم Nebraska محصول سال ۲۰۱۳ برای من بسیار دشوار بود چراکه می‌خواستم آن را به صورت سیاه و سفید بسازم. با اینکه بودجه آن ۱۴ میلیون دلار بود و برای استودیوها همانند پول خرد است ولی به دست آوردن بودجه و ساخت فیلم بسیار سخت بود.

تأمین بودجه فیلم The Descendants راحت‌تر بود چراکه جورج کلونی در فیلم حضور داشت و برای فیلم Downsizing محصول سال ۲۰۱۷ نیز حضور مت دیمون در آن بسیار تأثیرگذار بود.