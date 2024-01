به تازگی تیزری ژاپنی برای فیلم Godzilla x Kong: The New Empire منتشر شده که نیم نگاهی از درون آن را به نمایش در می‌آورد. فیلم Godzilla x Kong: The New Empire یکی از فیلم‌های مورد انتظار سال ۲۰۲۴ میلادی به شمار می‌رود که به تازگی تیزری ژاپنی برای آن منتشر شده، تیزری که در […]

تیزر ژاپنی فیلم Godzilla x Kong: The New Empire + تاریخ اکران جدید علی محمدپناه ۲۰ دی ۱۴۰۲ - 20:00