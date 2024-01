ستاره سریال The Cleaning Lady آدان کانتو در ۴۲ سالگی درگذشت

ستاره سریال The Cleaning Lady یعنی آدان کانتو که درگیر سرطان بوده، به تازگی در ۴۲ سالگی از دنیا رفته است.

آدان کانتو که بازیگر مکزیکی بسیار با استعدادی به شمار می‌رود به تازگی از دنیا رفته است. این بازیگر مبتلا به سرطان آپاندیس بوده و در سن ۴۲ سالگی درگذشته است. این بازیگر هم برای نقش‌آفرینی در دنیای سریال و هم در آثار سینمایی شناخته می‌شود.

آدان کانتو در سیوداد آکونا مکزیکو به دنیا آمده و در تگزاس بزرگ شده است و در سن ۱۶ سالگی نیز به امید دنبال کردن رویاهایش به عنوان یک موزیسین به مکزیکو سیتی نقل مکان کرده است. او پس از کارهای موسیقی خودش رو به بازیگری آورده و در ابتدا در تبلیغات و نقش‌های کوچک سریال‌ها بازی کرد.

سپس آدان کانتو برای ایفای نقشی بزرگ در سریال The Following محصول سال ۲۰۱۳ شبکه فاکس ساخته کوین ویلیامسون به خدمت گرفته شد. او اخیرا نیز در یکی دیگر از سریال‌های شبکه فاکس به نام سریال The Cleaning Lady بازی کرده است. او همچنین سابقه حضور کوتاه در سریال Narcos محصول سرویس آنلاین نتفلیکس را نیز داشته است.

روحش شاد و یادش گرامی

منبع: collider