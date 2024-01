پاول اندرسون پروژه جدیدی در دست ساخت دارد و با چراغ سبز گرفتن از برادران وارنر، هفته آینده وارد مرحله فیلم‌برداری می‌شود.



ستارگان این فیلم، لئوناردو دی‌کاپریو و شان پن به همراه رجینا هال خواهند بود و براساس فیلم‌نامه‌ای نوشته اندرسون است. گفته شده بازیگران کثیری به فیلم خواهند پیوست که هنوز حضورشان نهایی نشده است.



عنوان فیلم مشخص نشده و جزئیات پیرامون پلات مخفی نگه داشته شده است. گرچه، داستان در زمان امروزی روایت می‌شود و بزرگترین پروژه اندرسون خواهد بود که بودجه‌ای متناسب با عظمت فیلم و بازیگرانش خواهد داشت.



این پروژه همکاری مشترک مایکل دو لوکا و پم ابدی است. دی‌کاپریو به تازگی فیلم Killers of the Flower Moon را روی پرده برده و به پروژه دیگری، The Wager، پیوسته که داستان سفر گروه ۳۰ نفره‌ای از مردان است که از کشتی غرق شده‌ای نجات یافته و برای زنده ماندن در جزیره دور افتاده‌ای می‌جنگند. شان پن نیز به تازگی سر کار کریستی هال، Daddio، بوده است.



منبع: کولایدر