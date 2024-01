همکاری سریال The Boys و بازی Modern Warfare 3 در تاریخ ۱۷ ژانویه

شرکت اکتیویژن (Activision) اعلام کرده است که یک همکاری بین سریال The Boys و بازی Call of Duty: Modern Warfare 3 در تاریخ ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ (۲۷ دی ۱۴۰۲) آغاز خواهد شد. این همکاری بخشی از Season 1 Reloaded خواهد بود که شامل یک حالت جدید به نام The Boys: Supe Siege در بخش چندنفره […]

منبع متن: gamefa