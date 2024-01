برخی از گران‌ترین سریال‌هایی که تاکنون ساخته شدند بودجه هر قسمتشان در حد و اندازه یک اثر سینمایی است.

با پیشرفت در زمینه رسانه‌ها و تلویزیون، ما در عصر طلایی تلویزیون و سریال زندگی می‌کنیم. چیزی که قبلاً یک سرگرمی گاه‌به‌گاه در نظر گرفته می‌شد و عمدتاً نیز شامل کمدی‌های ۲۰ دقیقه‌ای و تولیدات استودیویی در مقیاس کوچک و تک لوکیشن بود، به‌تدریج به تولیدات با کیفیت بالا با بودجه‌های بسیار بالا شبیه به آثار سینمایی تبدیل شد.

این دوره از تلویزیون توانسته تلویزیون و دنیای سریال را وارد رقابت با دنیای سینما کند. این دوره از تلویزیون و سریال با ارزش‌های تولیدی فزاینده، حضور کارگردانان و بازیگران برجسته سینما و همچنین اقتباس‌ها از فرنچایزهای شناخته شده دورانی را رقم می‌زند که در آن سریال‌ها در رقابت با آثار سینمایی از لحاظ کیفیت قرار دارند. با این اوصاف، اصلاً جای تعجب ندارد که پول بیشتری در دنیای سریال سرمایه‌گذاری شود و برای برخی از آثار در هر قسمت بیش از ۱۰ میلیون دلار هزینه می‌شود. در ادامه این مطلب همراه با ما باشید تا با گران‌ترین سریال‎‌هایی آشنا شوید که تاکنون ساخته شده‌اند.

۱۵. سریال Friends

سریال Friends

بودجه هر قسمت: ۱۰ میلیون دلار

سریال «دوستان» یک سیتکام بسیار محبوب به شمار می‌رود که حتی امروزه نیز طرفداران خودش را دارد و حول محور زندگی گروهی از دوستان با بازی جنیفر انیستون، لیسا کودرو، متیو پری فقید، دیوید شوییمر، کورتنی کاکس و مت لبلانک است که در شهر نیویورک زندگی می‌کنند و هر کدام از آن‌ها نیز اهداف و جاه‌طلبی‌های خودشان را دارند.

بودجه بسیار بالای سریال «دوستان» شاید برای بسیاری از افراد شوکه‌کننده باشد چراکه این سریال در ظاهر چندان سریال گرانی به نظر نمی‌رسد. با این حال، بودجه ۱۰ میلیون دلاری برای هر قسمت از این سریال کمدی باعث شده تا در جمع گران‌ترین سریال‌های تاریخ و همچنین گران‌ترین سیتکام‌ها قرار بگیرد. علاوه بر این، افزایش محبوبیت بسیار زیاد این اثر نیز سبب شد تا بازیگران آن در فصل‌های پایانی حقوق بسیار بالایی را بگیرند که در فصل پایانی به بیش از یک میلیون دلار نیز رسیده بود.

۱۴. سریال Halo

سریال Halo

بودجه هر قسمت: ۱۰ میلیون دلار

سریال «هیلو» بر اساس بازی ویدیویی برجسته‌ای به همین نام و برای پخش از سرویس آنلاین پارامونت پلاس ساخته شده است. سریال «هیلو» جنگ بین فرماندهی فضایی سازمان ملل متحد و اتحاد بیگانگان معروف به کاوننت را به تصویر می‌کشد که داستانی علمی تخیلی است.

سریال «هیلو» بر اساس یکی از تحسین‌شده‌ترین و موفق‌ترین فرنچایزهای بازی‌های ویدیویی ساخته شده و همین نیز سبب شده تا طرفداران خواهان ساخت سریالی برجسته باشند. با این حال، بسیاری از افراد بر این باور هستند که با بودجه ۱۰ میلیون دلاری برای هر قسمت از این سریال، جلوه‌های کامپیوتری آن می‌توانست بسیار بهتر باشد. اگرچه تولید فصل اول تحت تأثیر همه‌گیری کرونا قرار گرفت و با حضور نام‌های بزرگی همچون استیون اسپیلبرگ به‌عنوان تهیه‌کننده اجرایی بود اما در نهایت نتوانست انتظارات را برآورده سازد. با این وجود، طرفداران منتظر فصل دوم هستند تا بزرگتر و بهتر از فصل اول باشد.

۱۳. سریال Band of Brothers

سریال Band of Brothers

بودجه هر قسمت: ۱۲.۵ میلیون دلار

سریال «جوخه برادران» سریال بسیار برجسته و با صحت تاریخی بالایی است. این اثر از بازیگران برجسته و با استعدادی همچون دیمین لوئیس و مایکل فاسبندر کمک می‌گیرد تا تاریخچه گروهان ایزی در هنگ ۵۰۶ لشکر ۱۰۱ هوابرد ارتش ایالات متحده آمریکا را به تصویر بکشد. این سریال بر اساس مصاحبه با بازماندگان، مجلات و نامه‌های سربازان به نمایش در آمده است.

این سریال برجسته توسط تام هنکس و استیون اسپیلبرگ خلق شده و اثری بسیار درخشان و چشمگیر است که بسیاری از علاقه‌مندان به این ژانر را سرگرم کرده بود و بودجه ۱۲.۵ میلیون دلاری آن برای هر قسمت نیز در این زمینه بسیار مؤثر بوده است. اگرچه موارد مختلفی در موفقیت این سریال تأثیرگذار بودند اما بودجه هنگفت آن بیشتر به‌خاطر جلوه‌های ویژه و انفجارهای زیاد و همچنین بازیگران عالی بوده است. در هر صورت باید گفت که اثر نهایی واقعاً ارزش این هزینه را داشته است.

۱۲. سریال The Crown

سریال The Crown

بودجه هر قسمت: ۱۳ میلیون دلار

درام‌های تاریخی در کل آثار پر هزینه‌ای هستند. از ساخت دکورها، لباس‌ها و گریم‌های دقیق از لحاظ تاریخی تا بازیگران برجسته که مشابه شخصیت‌های تاریخی باشند، همگی هزینه‌ها را بالا می‌برند. سریال «تاج» محصولی از سرویس آنلاین نتفلیکس است که از هیچ هزینه‌ای برای به نمایش درآوردن این داستان از خانواده سلطنتی انگلیس دریغ نکرده است.

با بودجه ۱۳ میلیون دلاری برای هر قسمت، سریال «تاج» توانست با توجه بسیار دقیق به جزئیات بدرخشد. این اثر فقط به‌خاطر لباس‌های خودش جوایز متعددی را به دست آورده و بازیگران آن نیز به‌خاطر به نمایش درآوردن دقیق شخصیت‌های تاریخی تحسین شدند. همه این موارد در کنار هم سبب شده تا سریالی فوق‌العاده و خوش‌ساخت شکل بگیرد که واقعاً ارزش بودجه بالایش را داشته است.

۱۱. سریال The Sandman

فیلم و سریال ، مقالات سینما

Citadel, Stranger Things, The Lord of the Rings: The Rings of Power, WandaVision

منبع متن: gamefa