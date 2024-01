درخت مهارت‌های کلاسیک، مکانیک‌های جدید گیم‌پلی، هوش مصنوعی بهتر دشمنان و محتوای جانبی بهتر برخی از مواردی هستند که دوست داریم در Far Cry 7 ببینیم.

شرکت Ubisoft بازی‌های بزرگ زیادی را برای سالیان پیش رو برنامه‌ریزی کرده است. پس از عرضه Avantars: Frontiers of Pandora، حال طرفداران باید منتظر The Division 3 و احتمالاً Far Cry 7 باشند. با توجه به اینکه این سری در سال‌های گذشته سیر تحولی‌ خاصی را طی کرده، یک سری تغییرات هستند که از نسخه جدید Far Cry می‌خواهیم. در ادامه تک‌تک این خواسته‌ها را مطرح می‌کنیم.

مبنای متفاوت

در این دژها، مخفی‌کاری راهکار بسیار خوبی بود. البته هنوز هم می‌توانستید با حمله مستقیم به دشمنان حضور خود را اعلام کنید. با توجه به داستان شایعه‌ شده برای Far Cry 7، بازگشت دژها با تنوع بیشتر و فرماندهان منحصر به فرد می‌تواند عالی باشد.

مکانیک‌های جدید

مخفی‌کاری، گان‌پلی و سیستم حرکتی Far Cry در طول سال‌ها حسابی صیقل خورده است. این مورد هیچ ایرادی ندارد. مکانیک‌های جدید زیادی از جمله همراه‌ها، Amigoها، شخصی‌سازی وسایل نقلیه، کوله‌پشتی‌های Supremos و انواع مختلف مهمات در طول سال‌ها در Far Cry دیده شده‌اند.

با این وجود، Far Cry 7 باید کاری کاملا جدید انجام دهد. آیا می‌توانیم شاهد سیستم مبارزات تن‌به‌تن بهتری باشیم؟ شاید بتوانیم به روش‌های جدیدی با محیط تعامل کنیم؟ مکانیک بازجویی شایعه‌ شده می‌تواند جذابیت زیادی را به بازی اضافه کند. پس صبر می‌کنیم تا ببینیم Far Cry 7 چه چیزی در چنته دارد.

هوش مصنوعی بهتر دشمنان

Far Cry 7, Ubisoft

